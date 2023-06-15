У Національній телерадіокомпанії Нової Зеландії (RNZ) запевнили, що проведуть перевірку тисячі публікацій після виявлення прокремлівських тез, які були додано до щонайменше 16-ти новин про повномасштабну війну в Україні, розв'язану Росією.

Джерело: The Guardian.

“Ведеться розслідування щодо можливої поведінки одного зі співробітників, пов’язаної з цією справою. Нині автор цих публікацій перебуває у відпустці і не має доступу до комп’ютерних систем RNZ”, – йдеться у заяві телерадіокомпанії.

Водночас RNZ повідомила про проведення зовнішньої оцінки своїх процесів редагування онлайн-сторінок і пообіцяла опублікувати її результати.

Як пояснили у виданні, на тижні з’явилися докази того, що в RNZ відредагували низку статей, які належать інформаційним службам Reuters та BBC, додавши в них нові речення та абзаци. Виконавчий директор RNZ Пол Томпсон назвав ці правки “прокремлівським сміттям”. При цьому він заявив, що новинні служби перевірять тисячі статей “з особливою ретельністю”. За словами Томпсона, близько 250 публікацій вже переглянуто.

Своєю чергою, міністр телерадіомовлення Нової Зеландії Віллі Джексон відзначив, що це “дуже серйозна проблема” і “безпрецедентний випадок для RNZ”.

Статті, про які мовиться, датовані квітнем 2022 року. Зокрема, у матеріали Reuters було внесено низку змін з прокремлівськими тезами та без зазначення авторства. До прикладу, серед змін зафіксовано додавання слова “переворот” для опису Революції гідності; зміну опису колишнього “проросійського президента України” на “проросійський обраний уряд”; додавання посилань на “прозахідний уряд”, який “придушував етнічних росіян”; додавання посилань на занепокоєння Росії щодо “неонацистських елементів” в Україні.

У деякі новини додавали цілі абзаци, які вміщували інформацію про те, що Росія вторглася в Україну, “запевняючи, що підтриманий США переворот у 2014 році за допомогою неонацистів створив загрозу її кордонам і розпалив громадянську війну, під час якої переслідували російськомовні меншини”.

Зокрема, в одній зі статей стверджувалося, що “Росія анексувала Крим після референдуму, оскільки новий прозахідний уряд придушував етнічних росіян на сході і півдні України”.

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