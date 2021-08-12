Компанія Reddit оголосила, що в новому раунді фінансування розраховує залучити до $700 млн й отримати оцінку в $10 млрд. Після попереднього раунду в лютому її оцінка була на рівні $6 млрд.

Про це йдеться у блозі компанії.

Адміністрація соціальної платформи заявила, що під час нового раунду фінансування розраховує залучити до $700 млн. Це дозволить їй отримати оцінку в $10 млрд.

У компанії уточнили, що раунд F очолить Fidelity Management and Research Company.

“Ми інвестуємо в розвиток Reddit і нашого бізнесу, в тому числі в роботу на міжнародному рівні, впровадження нових варіантів розвитку громади та розширення наших рекламних можливостей. Це вимагає збільшення команди й розумного підходу”, – заявили у компанії.

Додамо, що після попереднього раунду фінансування платформа змогла залучити $250 млн й досягти оцінки у $6 млрд.

У компанії розуміють, що їм доводиться конкурувати з гігантами інтернет-реклами, зокрема з Google, Facebook і Amazon.

“Ми виросли в тіні Facebook і Google, і майже за кожен зароблений нами долар нам доводилося боротися”, – розповів співзасновник і голова Reddit Стів Хаффман у коментарі газеті The New York Times.

Проте зараз Reddit не демонструє значний обсяг заробітків за продаж реклами, у порівнянні з конкурентами. За даними The Wall Street Journal, у другому кварталі Reddit заробив на рекламі $100 млн, Facebook – $28,6 млрд, а Alphabet – материнська компанія Google – понад $50 млрд.