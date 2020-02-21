Про це повідомляє AIN.UA.

“Київ ми вибрали тому, що тут дуже багато технічно підкованих інженерів, яким цікаво займатися продуктом. Вони прагнуть до більшого, хочуть не тільки писати код. Нам якраз такі і потрібні: люди, готові робити внесок в продукт”, – розповів enior user experience designer Павло Грозян.

На даний момент у компанії немає планів відкривати офіси в інших містах України, хоча і обмежень для цього теж немає.

Поки що в офісі, який знаходиться в “Креативному Кварталі” в БЦ “Гулівер” працюють лише двоє співробітників.

Команду планують набирати в підрозділ Special Projects, яке займається майбутнім платформи.

“Нашу команду швидше можна порівняти зі стартапом, або навіть краще з космічною програмою США. Ми займаємося експериментальними технологіями і продуктами. Компанія інвестує в нас багато ресурсів і у нас є можливість наймати кращих людей”, – додав Грозян.

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