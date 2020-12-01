Розважальний та новинний онлайновий сервіс Reddit вперше назвав кількість активних користувачів. Так, представники компанії заявили, що у них 52 мільйони щоденних користувачів, та їх кількість швидко зростає.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Відомо, що щоденна відвідуваність сайту зросла на 44% у порівнянні з жовтнем.

Однак поки Reddit не може повноцінно конкурувати з гігантами соціального спілкування. Наприклад, щоденно Twitter відвідує понад 187 млн користувачів, Snap – 249 млн, а Facebook – 1,82 млрд. Проте жодна з цих платформ не розвивалася так швидко, як Reddit. За останній квартал Twitter повідомляв про 29% зростання, Snap – 18%, а Facebook – 12%.

Reddit – це розважальний та новинний онлайновий сервіс, де зареєстровані користувачі можуть додавати свій контент й обговорювати його.

Стрімка популярність Reddit розпочалася у 2018 році, коли сайт заявив про тотальний ребрендинг. Минулого року на ресурсі з’явилися галереї та опитування. Адміністрація сайту розробила систему блокування користувачів, які порушують правила сервісу. Наразі працівники Reddit займаються налагодженням рекламних співпраць.