Онлайн-сервіс Reddit переповнений вкраденим контентом OnlyFans, і власники цього контенту кажуть, що платформа часто ігнорує їхні прохання про видалення.

Про це повідомляє видання Vice.

Одна з найбільших спільнот Reddit, присвячена обміну вкраденим контентом OnlyFans, r/LEAKEDonlyfans, охарактеризувало себе як місце, де “дарували людям фотографії від OnlyFans, коли вони не можуть собі цього дозволити”. У спільноті було майже 100 000 підписників.

“Це наш дохід, так ми собі заробляємо собі на життя”, – сказала Алекса Перл, користувачка OnlyFans. За її словами, на Reddit злили дуже багато її контенту.

Минулого тижня Reddit заблокував цю спільноту зі 100 000 підписників, аргументуючи це багаторазовими порушеннями авторських прав. “Згідно з користувацькою угодою Reddit, ми відповідаємо на запити про видалення матеріалів у випадках порушення авторських прав, і будемо вживати заходів відносно усіх користувачів або спільнот при виявленні відповідних обставин. Даний субреддіт був заблокований за порушення цієї політики”, – сказав представник Reddit.

Перл повідомила, що вона щотижня відправляє на Reddit скарги на видалення її вкраденого контенту.

У таких спільнотах користувачі публікують короткі гіфки або відео, а потім у коментарях залишають посилання, де обіцяють більше контенту. Багато що з того, що публікується на цих форумах, являє собою схеми посилань, які змушують вас проходити лабіринт завдань з обіцянкою завантаження повного контенту в кінці. Найчастіше для цього використовується один і той же сайт, де процес доступу до цього “безкоштовного” контенту в основному однаковий: “Завантажте розширення для Google Chrome (шкідливий браузер Market extension), активуйте повідомлення браузера і натисніть на купу статей в обраному чамбоксі з контентом (чамбокс – форма інтернет-реклами, яка використовує сітку мініатюр і підписів для залучення трафіку). Потім викрадачам контенту платять за кількість переглядів, які вони відправляють на сайт.

Раніше повідомлялося, що Reddit був єдиним сайтом, на якому широко поширювався вкрадений контент.