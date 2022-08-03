Компанія Meta запустила функції Reels та Music в соціальній мережі Instagram для українських користувачів.

Про це повідомляє пресслужба міністерства цифрової трансформації у Telegram.

Зазначається, що представники відомства понад рік вели перемовини та консультації з керівництвом Meta щодо запуску цих функцій в Instagram. Тепер вони стануть доступні для всіх українців.

Що таке “Reels”?

Reels — новий формат для редагування та поширення відео в Instagram. Функція буде впроваджуватися поступово, і впродовж наступних тижнів усі опубліковані відео тривалістю до 15 хвилин будуть доповнені креативними інструментами Reels.

Для чого функція Music в Instagram?

Завдяки Music можна легально додавати музику з великої бібліотеки Facebook та Instagram у ваші сторіс.

Варто зауважити, що нові інструменти сприятимуть у просуванні особистих акаунтів та створенні креативного контенту. У міністерстві запевнили, що це допоможе ще якісніше та масштабніше висвітлювати події в Україні, зокрема для іноземних користувачів Facebook та Instagram.