Про це повідомляє пресслужба міністерства цифрової трансформації у Telegram.
Зазначається, що представники відомства понад рік вели перемовини та консультації з керівництвом Meta щодо запуску цих функцій в Instagram. Тепер вони стануть доступні для всіх українців.
Що таке “Reels”?
Reels — новий формат для редагування та поширення відео в Instagram. Функція буде впроваджуватися поступово, і впродовж наступних тижнів усі опубліковані відео тривалістю до 15 хвилин будуть доповнені креативними інструментами Reels.
Для чого функція Music в Instagram?
Завдяки Music можна легально додавати музику з великої бібліотеки Facebook та Instagram у ваші сторіс.
Варто зауважити, що нові інструменти сприятимуть у просуванні особистих акаунтів та створенні креативного контенту. У міністерстві запевнили, що це допоможе ще якісніше та масштабніше висвітлювати події в Україні, зокрема для іноземних користувачів Facebook та Instagram.
“Вдячні Meta за розвиток та адаптацію продукту для України. Продовжуємо співпрацю щодо політики модерації контенту українських користувачів. Далі буде”, — додали в повідомленні.
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- Російським державним ЗМІ більше не дозволено розміщувати рекламу або монетизувати свій контент на будь-якій платформі, що належить Meta. Девон Кернс, представник Meta, пояснив, що політика стосується не лише Facebook, а й Instagram.
- Окупаційна “влада” на захоплених Росією територіях Запорізької області сповільнила роботу Google та заблокувала Facebook, Youtube і Twitter. Причина — нібито просування Україною “фейків” про війну.