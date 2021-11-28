У Швейцарії минув референдум щодо COVID-сертифікатів і обмежень для невакцинованих громадян, і уже доступні результати екзитполу компанії GF Bern.

Про це повідомляє CNN.

Результати 16 з 26 кантонів Швейцарії показали, що 61,9% проголосували за закон при явці 64%.

Закон, який виносився на референдум, є правовою основою для функціонування в країні сертифікату з QR-кодом, котрий свідчить про те, що людина щепилася від коронавірусу, має негативний тест або одужала від COVID-19.

Від вересня він потрібен для доступу до ресторанів, різних закладів та заходів.

Противники COVID-сертифікатів у Швейцарії стверджують, що закон є дискримінаційним, а у країні через нього створена система “апартеїду”.

Тим часом показники захворюваності в країні зростають в геометричній прогресії, кількість випадків Covid-19 збільшується на 40-50% щотижня.

З початку пандемії швейцарський уряд намагався балансувати, запроваджуючи заходи для контролю поширення коронавірусу з одного боку, і залишаючись вірним швейцарській системі прямої демократії, у якій уряд має мало формальних повноважень, а останнє слово залишається за громадянами.