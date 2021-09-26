Одностатеві шлюби в країні дозволені з 2007 року, проте правовий механізм таких пар обмежений й вважається партнерством.

Про це повідомляє Associated Press.

Швейцарці на референдумі обирають чи розширювати функції шлюбу для ЛГБТ-пар. Парламент країни та федеральна рада підтримують цю ідею, бо одностатеві партнерства дозволені з 2007 року, проте такі пари не мають права всиновлювати дітей, ставати донорами сперми.

Окрім цього процедура набуття громадянства Швейцарії для такого подружжя складніша, ніж для гетеросексуальних пар.

Противники реформи вважають, що зміни в законодавстві повністю зруйнують інститут гетеросексуальної родини в державі. Під час виборчої кампанії противники розширення можливостей зривали плакати, а на гарячі лінії для ЛГБТ-спільноти постійно телефонували з погрозами.

Додамо, що Швейцарія досить консервативна країна, попри свій імідж. У 1990-му році вона дозволила жінкам брати участь у виборах та ходити на голосування.