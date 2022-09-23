23 вересня на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей стартували 5-ти денні "референдуми" щодо приєднання регіонів до РФ. У ЗМІ вважають, що "референдуми" потрібні Кремлю, щоб представити контрнаступ ЗСУ та звільнення окупованих територій як "напад на Росію".

Про це йдеться у матеріалі CNN.

З п’ятниці, 23 вересня, на тимчасово окупованих територіях України розпочалось голосування на “референдумах” щодо приєднання до Росії. Таке голосування допоможе Москві підвищити свої ставки після майже семи місяців від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

“Референдуми”, які є незаконними згідно з міжнародним правом, можуть дозволити Росії анексувати низку населених пунктів України і, тим самим, назвати контрнаступ Збройних сил України “нападом на Росію”.

Такий крок міг би дати Москві привід для ескалації війни, яка для Росії є невдалою, адже лише з початку вересня Київ повернув собі тисячі квадратних миль території.

У своєму зверненні в 21 вересня президент Росії Володимир Путін підняв питання про застосування ядерної зброї, заявивши, що використає “всі наявні у нас засоби”, якщо вважатиме, що “територіальна цілісність” Росії знаходиться під загрозою.

“Референдуми”, які триватимуть протягом п’яти днів, оголошено проросійськими офіційними особами у самопроголошених Донецькій і Луганській республіках, а також у контрольованих Росією частинах Херсонщини та Запоріжжя на півдні. Разом ці чотири області складають близько 18% території України.

Псевдореферендуми, які проводяться в умовах військової окупації та фактично здійснюються під прицілом зброї, рішуче засуджено як урядом України, так і її союзниками на Заході. Європейський Союз заявив, що не визнає результати, і дав зрозуміти, що готує новий пакет санкцій проти Росії.

Натомість Путін підтримав проведення референдумів у зверненні до нації 21 вересня.

“Парламенти народних республік Донбасу та військово-цивільні адміністрації Херсонської та Запорізької областей вирішили провести референдум щодо майбутнього цих територій. Вони попросили Росію підтримати цей крок, і ми наголосили, що зробимо все, щоб забезпечити безпечні умови для волевиявлення людей”, – сказав він.

І в Луганській, і в Запорізькій областях окупаційна влада закликала жителів голосувати з дому.

Напередодні голосування проросійська влада намагалася агітувати виборців. Зокрема російське пропагандистське ЗМІ “РИА Новости” показало плакат, який розповсюджують у Луганську. Там написано: “Росія — майбутнє”.

“Нас об’єднує 1000-літня історія. Століттями ми були частиною однієї великої країни. Розпад держави був величезною політичною катастрофою… Настав час відновити історичну справедливість”, – написано на плакаті.

Фахівці наголосили, що “референдум”, який відбувається поблизу лінії фронту, навряд чи може бути успішним та чесним. Окрім цього, з початком повномасштабної війни із зони активних бойових дій виїхало чимало людей, а тому попередні дані про кількість жителів не відповідають дійсності.

У Херсоні, до прикладу, за словами українських посадовців, з початку повномасштабної війни виїхало близько половини населення.

Організація з безпеки та співробітництва в Європі, яка спостерігає за виборами, засудила ці російські псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України.

“Будь-які так звані “референдуми”, заплановані силами або за підтримки сил, які незаконно здійснюють фактичний контроль на окупованих територіях України, суперечили б міжнародним стандартам і зобов’язанням згідно з міжнародним гуманітарним правом, і тому їх результат не матиме юридичного підтвердження і сили”, – заявили в ОБСЄ, яка спостерігає за виборами у 57 країнах-членах.

Коли у 2014 році РФ провела такий же псевдореферендум у Криму, російський парламент ратифікував його протягом тижня.

Цього разу деякі окуповані області, де проводиться “референдум”, планують оголосити результати раніше, ніж інші. До прикладу, окупанти у Луганській області заявили, що оголосять результати наступного ж дня після завершення голосування, тоді як у Херсоні окупаційна влада чекатиме п’ять днів після закриття дільниць.

Варто зауважити, що ще нещодавно окупанти не поспішали з проведенням “референдумів”. аргументуючи це тим, що ЗСУ просуваються у Донецькій та Запорізькій областях, а на Херсонщині завдають постійних ударів по російських армійцях.

Однак на початку цього тижня, на тимчасово окупованих територіях фактично одночасно оголосили про проведення “референдумів” у період з 23 по 27 вересня.

Відтоді російські політики почали підтримувати окупантів, наголошуючи, що готові приєднати українські регіони.

Зокрема російський депутат Костянтин Косачов заявив, що Росія буде зобов’язана захистити приєднані регіони, і що будь-який напад на них буде розцінюватися як напад на Росію “з усіма наслідками”.

Колишній президент Росії та заступник голови Ради національної безпеки Росії Дмитро Медведєв був більш відвертим, заявивши, що це матиме “велике значення” для “системного захисту” жителів, і що будь-яка зброя в арсеналі Москви, зокрема стратегічна ядерна зброя, може бути використана для захисту приєднаних до Росії територій України.

“Посягання на територію Росії – це злочин, який дозволяє використовувати всі сили самооборони”, – сказав Медведєв.