Верховна Рада України ухвалила в першому читанні два законопроєкти, які спрямовані на комплексну реформу сфери містобудування.

Про це повідомляють #Букви.

Йдеться про проєкти законів №5655 (який підтримали 309 нардепів) та № 5656 (за який проголосували 325 народних обранців).

Як зазначили в пресслужбі Кабінету Міністрів, вказані документи мають допомогти подолати корупцію “у сфері архітектурно-будівельного контролю”.

Метою документа №5655 є “реалізація реформи держрегулювання у сфері містобудівної діяльності шляхом зниження корупційних ризиків при наданні адміністративних послуг”.

Запропоновані законопроєктом зміни, зокрема, стосуються:

• мінімізації паперового документообігу між суб’єктами містобудування;

• цифровізації процесів та реєстраційних процедур у будівництві;

• розмежування містобудівного контролю та державного містобудівного нагляду у сфері містобудівної діяльності;

• посилення ролі органів місцевого самоврядування (вони отримають розширені повноваження за контролем об’єктів будівництва, які будуються самочинно);

• визначення учасників будівництва, їх прав та обов’язків, а також відповідальності кожного з них тощо.

Для вирішення питань про притягнення до відповідальності чиновників відповідних органів, експертів, інженерів, підрядників тощо планується утворити Містобудівну палату при Мінрегіоні (Міністерстві розвитку громад та територій).

Ця палата буде складатися з голови, заступника голови, секретаря та 30 членів (членами палати будуть люди з різних регіонів, їхній відбір відбуватиметься автоматично за допомогою електронної системи будівництва).

Водночас, законопроєкт № 5656 “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів за державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності” повинен забезпечити реформу системи архбудконтролю та системи надання адміністративних послуг з державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності.

Документ передбачає перерозподіл надходжень державного та місцевих бюджетів:

• 70% збору за державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності, що здійснюється виконавчими органами місцевих рад, – до місцевих бюджетів за місцем надання послуг;

• 30% збору за держреєстрацію у сфері містобудівної діяльності, а також 30% плати, яка стягується нотаріусами, – до спецфонду держбюджету (кошти в подальшому спрямовуються на роботу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва).

Варто зазначити, що незадовго до розгляду документів у залі засідань їх авторка, депутатка Олена Шуляк (“Слуга народу”) закликала колег-“слуг” “не зламати закон по ДАБІ” (архітектурно-будівельній інспекції):