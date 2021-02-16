Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерство оборони не забезпечили розроблення та прийняття до 15 лютого 2021 року підзаконних актів, необхідних для реалізації положень Закону України "Про оборонні закупівлі".

Про це повідомляє експертна організація StateWatch.

Там проаналізували виконання рішення РНБО “Про пропозиції до проєкту бюджету на 2021 рік по статтях із забезпеченням національної безпеки і оборони України”, що було введено указом президента Володимира Зеленського в листопаді минулого року.

Повідомляється, що Мінстратегпром та Міноборони мали розробити та передати уряду для прийняття підзаконні акти для забезпечення планування та закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями.

Тим не менш в організації зазначають, що жоден нормативний акт на виконання указу президента для впровадження Закону “Про оборонні закупівлі” не був прийнятий.

За даними Секретаріату Кабміну, протягом грудня і січня Мінстартегпром розсилав на різні міністерства проєкти урядових постанов “Питання оборонних закупівель” та “Порядок створення реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів”, однак вони постійно доопрацьовувалися та так і не були винесені на засіданні Кабміну.

“Президент України Володимир Зеленський доручив профільному віце-прем’єру Олегу Уруському 15 лютого запустити ЗУ “Про оборонні закупівлі”, чинність якого була зірвана в січні цього року через відсутність підзаконних актів. Однак тепер можна зробити висновки, що строки запуску електронних оборонних закупівель вдруге переносяться”, – зауважив голова StateWatch Гліб Канєвський.