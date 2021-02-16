Про це повідомляє експертна організація StateWatch.
Там проаналізували виконання рішення РНБО “Про пропозиції до проєкту бюджету на 2021 рік по статтях із забезпеченням національної безпеки і оборони України”, що було введено указом президента Володимира Зеленського в листопаді минулого року.
Повідомляється, що Мінстратегпром та Міноборони мали розробити та передати уряду для прийняття підзаконні акти для забезпечення планування та закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями.
Тим не менш в організації зазначають, що жоден нормативний акт на виконання указу президента для впровадження Закону “Про оборонні закупівлі” не був прийнятий.
За даними Секретаріату Кабміну, протягом грудня і січня Мінстартегпром розсилав на різні міністерства проєкти урядових постанов “Питання оборонних закупівель” та “Порядок створення реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів”, однак вони постійно доопрацьовувалися та так і не були винесені на засіданні Кабміну.
“Президент України Володимир Зеленський доручив профільному віце-прем’єру Олегу Уруському 15 лютого запустити ЗУ “Про оборонні закупівлі”, чинність якого була зірвана в січні цього року через відсутність підзаконних актів. Однак тепер можна зробити висновки, що строки запуску електронних оборонних закупівель вдруге переносяться”, – зауважив голова StateWatch Гліб Канєвський.
- У січні Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає реформування державного концерну “Укроборонпром” та перетворення його на акціонерне товариство.
- Раніше гендиректор концерну Юрій Гусєв заявляв, що в 2021 році ДК “Укроборонпром” припинить своє існування. Замість концерну будуть створені холдингові компанії, які працюватимуть за принципом корпоративного управління.
- Віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський повідомляв, що з понад 100 підприємств, які зараз входять до складу “Укроборонпрому”, в реформованому оборонно-промисловому комплексі України залишаться не більше 65.