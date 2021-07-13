У Верховній Раді України у вівторок, 13 липня, відбудуться одразу два засідання – чергове та позачергове.

Про це свідчить порядок денний ВР.

Під час чергового засідання, яке стартувало о 10:00, планується розглянути проєкт постанови “Про календарний план проведення шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання” (№ 5720).

Повторно, з пропозиціями президента Володимира Зеленського, планується розглянути ветований законопроєкт про Вищу кваліфікаційну комісію суддів (ВККС).

Крім того, пропонується розглянути з пропозиціями президента проєкти законів: “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги” (№ 2063); “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост” (№ 4535).

До розгляду у другому читанні заплановані законопроєкти:

“Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя” (№ 5068);

“Про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя” (№ 5069);

“Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу” (№ 3508-д), тощо.

Також нардепи планують включити до порядку денного та скоротити термін розгляду президентського законопроєкту “Про великий Державний Герб України”.

О 16:00 розпочнеться позачергове засідання, скликане у зв’язку з вимогою президента. Планується розглянути п’ять питань:

• законопроєкт “Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів” (№ 5420);

• проєкт закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності” (№ 5596, 5596-1);

• проєкт закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів” (№ 5270);

• законопроєкт “Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності” (№3822).

• проєкт закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України” (№ 5431).