Українська телеведуча, яка проживає в РФ, Регіна Тодоренко опинилася у центрі скандалу через свої висловлювання про вину жертв домашнього насильства.

#Букви зібрали всю історію скандалу.

Так, 24 квітня у прямому ефірі видання Peopletalk телеведуча заявила, що в насильстві є вина жертви: “Потрібно бути психічно хворою людиною, щоб взяти камеру і сказати: “Боже, мій чоловік мене б’є”. Що з мізками відбувається в цей момент? А ти не замислювалася, чому він тебе б’є? А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив? Що ти зробила для того, щоб він тебе вдарив?” – висловилася Регіна.

Слова телеведучої викликали великий резонанс у соцмережах.

Після виходу цього інтерв’ю головний редактор журналу Glamour Russia вийшла в прямий ефір з Регіною Тодоренко, щоб ще раз обговорити позицію телеведучої щодо теми домашнього насильства. Після ефіру Регіна в своєму Instagram опублікувала з вибаченнями. Вона визнала свої помилки.



Варто зазначити, що підписники журналу Glamour попросили позбавити телеведучу звання “Жінка року”, яке вона отримала в 2019 році. Редакція погодилася на такий крок.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Glamour_Russia (@glamour_russia) 25 Кві 2020 р. о 6:36 PDT

Регіна Тодоренко опублікувала ще один пост з вибаченнями.

Користувачі Instagram також помітили, що телеведуча “лайкнула” під публікацією свого друга, який назвав жінок, що накинулися на Тодоренко, “недо**аханными”, а чоловіків, які постали на захист жертв насильства – “несостоявшимися”.

Чоловік Регіни – Влад Топалов – став на сторону дружини: “Я вас обох шалено люблю! Я завжди буду на вашому боці для всього світу і з вами проти всього світу, чого б це мені не вартувало. Завжди підтримаю і буду битися і захищати вас до останньої краплі поту. Томущо ви – моє все! Тому що ти – мій син! І це твоя рідна мама. Тендітна, ніжна, ранима, молода, чесна, найдобріша і, звичайно, як і всі ми, не знає всього на світі і може оступитися. Та я нікому не дозволю ображати і принижувати свою сім’ю. Я ЗАВЖДИ БУДУ НА ВАШОМУ БОЦІ!”.

І навіть в коментарях продовжував її захищати.