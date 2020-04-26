#Букви зібрали всю історію скандалу.
Так, 24 квітня у прямому ефірі видання Peopletalk телеведуча заявила, що в насильстві є вина жертви: “Потрібно бути психічно хворою людиною, щоб взяти камеру і сказати: “Боже, мій чоловік мене б’є”. Що з мізками відбувається в цей момент? А ти не замислювалася, чому він тебе б’є? А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив? Що ти зробила для того, щоб він тебе вдарив?” – висловилася Регіна.
Слова телеведучої викликали великий резонанс у соцмережах.
Після виходу цього інтерв’ю головний редактор журналу Glamour Russia вийшла в прямий ефір з Регіною Тодоренко, щоб ще раз обговорити позицію телеведучої щодо теми домашнього насильства. Після ефіру Регіна в своєму Instagram опублікувала з вибаченнями. Вона визнала свої помилки.
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Я ПРОТИВ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ! Простите за некорректные формулировки! Благодарю каждого и ценю ваше мнение🙏🏻 #регинатодоренко #домашнеенасилие ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО ВАМ ЗА ВСЕ ВАШИ ОТКРОВЕНИЯ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ДОРОГИЕ МОИ, закрываю комментарии, чтобы не накалять ситуацию между вами. Вижу, что между собой многие начинают скандалить, оскорблять и унижать друг друга, поэтому прошу писать ваши истории мне лично в Директ.
Варто зазначити, що підписники журналу Glamour попросили позбавити телеведучу звання “Жінка року”, яке вона отримала в 2019 році. Редакція погодилася на такий крок.
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Регіна Тодоренко опублікувала ще один пост з вибаченнями.
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Я хочу еще раз извиниться за своё грубое, отвратительное высказывание. Я против домашнего насилия и против любого насилия в целом. Считаю, что нет такого понятия, как «заслужить насилие». Очень хочу донести мысль о том, что в наших руках, в наших силах остановить насилие и вообще не давать возможности ему случиться. Да, я оступилась и ошиблась!!!! Но я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться. Спасибо, что вы показали мне гнусные реалии, о которых я даже не подозревала в силу своей неосведомленности и необразованности. Теперь моя площадка в Инстаграм станет домом для тех, кто готов говорить о домашнем насилии и больше не будет умалчивать! До вчерашнего момента я не понимала масштаб проблемы домашнего насилия. За эти сутки, получив тысячи историй реальных женщин, я связалась с представителями фондов (Центр «Насилию.нет», Центр помощи пережившим сексуальное насилие «Сёстры», Кризисный Центр для Женщин, «ТынеОдна»), поддерживающих женщин, подвергшихся домашнему насилию, чтобы совместными СИЛАМИ доносить эту проблему до общества, а главное – выработать шаги по её искоренению! Женщине в такой ситуации нужна помощь, а не совет девушки с ОБЛОЖКИ!!! Прошу простить меня, если такое можно простить. 🙏🏻 Благодарю.
Користувачі Instagram також помітили, що телеведуча “лайкнула” під публікацією свого друга, який назвав жінок, що накинулися на Тодоренко, “недо**аханными”, а чоловіків, які постали на захист жертв насильства – “несостоявшимися”.
Чоловік Регіни – Влад Топалов – став на сторону дружини: “Я вас обох шалено люблю! Я завжди буду на вашому боці для всього світу і з вами проти всього світу, чого б це мені не вартувало. Завжди підтримаю і буду битися і захищати вас до останньої краплі поту. Томущо ви – моє все! Тому що ти – мій син! І це твоя рідна мама. Тендітна, ніжна, ранима, молода, чесна, найдобріша і, звичайно, як і всі ми, не знає всього на світі і може оступитися. Та я нікому не дозволю ображати і принижувати свою сім’ю. Я ЗАВЖДИ БУДУ НА ВАШОМУ БОЦІ!”.
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Я вас обоих безумно люблю!Я всегда буду на вашей стороне для всего мира и с вами против всего мира, чего бы это мне не стоило.Всегда поддержу и буду драться и защищать вас до последней капли пота.Потому что вы-моё всё! Потому что ты-мой сын!И это твоя родная мама.Хрупкая,нежная, ранимая,молодая,честная,самая добрая и,конечно,как и все мы, не знает всего на свете и может оступиться.Но я никому не позволю оскорблять и унижать свою семью.Я ВСЕГДА БУДУ НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ!Не важно, правы вы или нет…. мы можем ошибаться,но я всегда буду за вас горой!А дома со всем разберемся. А вам, великие умы современности,ораторы,гении,изобретатели,ученые,профессора,лингвисты,академики,создающие каждый день столько нового и сидящие дома на диванах, я скажу только одно. Если вам есть что сказать-говорите уже мне.Оставьте хрупкую девочку в покое.она достаточно настрадалась и нарыдалась за сутки. Всё время забываю, что все тут Святые!🤣🤦🏻♂️ С Праздником вас всех всё равно. Вчера паре из вас я ответил так, как того и стоило, может, было грубовато. Но, я , в отличии от вас, не Святой. Поэтому, когда оскорбляют мою семью – даю естественную реакцию. Тут уж сами виноваты😉 Я надеюсь, что оскорбляя меня вам станет чуть легче и вы сможете истинно собой гордиться! Я всегда открыт для конструктивного диалога, если таковой вообще возможен у вас))))) Всего доброго))) и прекрасно вам дня!!!
І навіть в коментарях продовжував її захищати.
- Раніше українська співачка і телеведуча Регіна Тодоренко розповіла, чому не відмовилася від російської премії ТЕФІ, яку отримувала разом з кремлівською пропагандисткою Скабєєвою..
- Також Регіна Тодоренко вважає, що для припинення військового конфлікту на Донбасі необхідно провести роззброєння сторін.