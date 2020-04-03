Керівники лікарень в регіонах надають недостовірну інформацію про забезпеченість засобами для боротьби з COVID-19, "прикрашаючи ситуацію".

Про це в сьогоднішньому відеозверненні заявив Президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, Служба безпеки України була залучена до контролю за розподілом в регіони наявних в країні медобладнання та засобів захисту. Зокрема, для того, щоб отримане регіонами направили до лікарень, а не перепродали.

“Мною доручено здійснювати жорсткий контроль за тим, як розподіляються медичні засоби та обладнання в регіонах. До контролю залучені співробітники Служби безпеки України. Все, що ми отримуємо, ми все віддаємо в області. Притримувати, розподіляти серед родичів або друзів, або, ще гірше, перепродавати, ми не дамо нікому”, — запевнив Зеленський.

Крім того, президент повідомив, що керівники лікарень в регіонах надають недостовірну інформацію про забезпеченості засобами для боротьби з COVID-19. До вирішення цієї проблеми також залучена спецслужба.

“Також співробітники СБУ повинні допомогти у вирішенні й іншої проблеми: на жаль, не всі керівники медичних установ подають достовірну інформацію щодо забезпечення і прикрашають ситуацію. Це призводить до того, що Київ бачить від регіонів одні цифри, а реальна ситуація на місці — гірше. Вирішення цього питання на особистому контролі головного санітарного лікаря України”, — додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що 3 квітня, в регіони відправлять 2250 упаковок препарату “Плаквеніл“, який застосовують для симптоматичного лікування при важких і вкрай важких формах захворювання коронавірусною інфекцією.