З 22 травня в Україні буде вводитися адаптивний карантин. Кожен регіон пом'якшуватиме обмеження за умови дотримання трьох критеріїв.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

За його словами, на кожен етап пом’якшення карантинних обмежень відведено 10 днів.

“Починаючи з 22 травня, ми пропонуємо, і буде впроваджено Урядом адаптивний карантин. Щоб це було більш контрольовано – ми вводимо етапи пом’якшення. Кожен етап буде відповідати 10 дням. І починатися це буде з 22 числа. Ми впроваджуємо три критерії щодо захворюваності на коронавірус” , – зазначив міністр.

За словами Степанова, це наступні критерії:

• захворюваність за останні сім днів на 100 тисяч населення;

• заповненість місць у лікарнях, де лікують хворих на COVID-19 – вона не повинна перевищувати 50 %;

• кількість тестувань у кожному регіоні.

Степанов уточнив, що регіон може перейти до наступного етапу пом’якшення карантину, якщо він відповідає цим критеріям.

Етапи будуть вводитися 22 травня, 1 червня, 10 червня й з 21 червня.

“Якщо ми говоримо про 22 травня, то ми бачимо пом’якшення, які будуть відбуватися: відновлення роботи міського та приміського транспорту, можливість проведення спортивних заходів, але при дотриманні протиепідемічних обмежень”, – нагадав Степанов.

Залежно від епідемічної ситуації в регіоні і відповідності критеріям відбуватимуться або будуть відкладатися подальші пом’якшення окремо для кожної області.

“Не станеться (пом’якшення карантину, – ред.), якщо не будуть дотримані ті показники, які ми впроваджуємо”, – додав міністр.

(На відео – з 8:40)