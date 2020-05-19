Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
За його словами, на кожен етап пом’якшення карантинних обмежень відведено 10 днів.
“Починаючи з 22 травня, ми пропонуємо, і буде впроваджено Урядом адаптивний карантин. Щоб це було більш контрольовано – ми вводимо етапи пом’якшення. Кожен етап буде відповідати 10 дням. І починатися це буде з 22 числа. Ми впроваджуємо три критерії щодо захворюваності на коронавірус” , – зазначив міністр.
За словами Степанова, це наступні критерії:
• захворюваність за останні сім днів на 100 тисяч населення;
• заповненість місць у лікарнях, де лікують хворих на COVID-19 – вона не повинна перевищувати 50 %;
• кількість тестувань у кожному регіоні.
Степанов уточнив, що регіон може перейти до наступного етапу пом’якшення карантину, якщо він відповідає цим критеріям.
Етапи будуть вводитися 22 травня, 1 червня, 10 червня й з 21 червня.
“Якщо ми говоримо про 22 травня, то ми бачимо пом’якшення, які будуть відбуватися: відновлення роботи міського та приміського транспорту, можливість проведення спортивних заходів, але при дотриманні протиепідемічних обмежень”, – нагадав Степанов.
Залежно від епідемічної ситуації в регіоні і відповідності критеріям відбуватимуться або будуть відкладатися подальші пом’якшення окремо для кожної області.
“Не станеться (пом’якшення карантину, – ред.), якщо не будуть дотримані ті показники, які ми впроваджуємо”, – додав міністр.
(На відео – з 8:40)
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- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що з 25 числа уряд дозволить роботу метрополітену.