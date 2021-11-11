Регулятор ЄС рекомендує два препарати для лікування COVID-19 

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) схвалило препарати Ronapreve та Regkirona на основі моноклональних антитіл для лікування коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті EMA.

“Комітет EMA з ліків для людини (CHMP) рекомендує дозволити Ronapreve (касирівімаб/імдевімаб) та Regkirona (регданвімаб) для лікування COVID-19”, — йдеться в повідомленні.

Відтак Ronapreve, на який подала заявку Roche Registration GmbH., рекомендує для лікування COVID-19 у дорослих та підлітків (від 12 років і вагою не менше 40 кілограмів), яким не потрібен додатковий кисень і які мають підвищений ризик важкого перебігу хвороби. Рекомендують його і для профілактики коронавірусу у тій же групі.

Regkirona від Celltrion Healthcare Hungary Kft. рекомендують для лікування дорослих з COVID-19, які не потребують додаткового кисню і які також мають підвищений ризик ускладнень.

Ефективність Ronapreve та Regkirona

Ronapreve і Regkirona — перші ліки з моноклональними антитілами, що отримали позитивний висновок CHMP.

Моноклональні антитіла, що містяться в них, — це білки, призначені для прикріплення до певної мішені, в такому разі — до білка-шипу SARS-CoV-2, який вірус використовує для проникнення клітин людини.

В ЕМА наголосили, що ці препарати “знижують кількість ушпиталень та летальних наслідків у пацієнтів з COVID-19 з ризиком важкого COVID-19”. Ronapreve також “знижує можливість зараження COVID-19, якщо член родини інфікований SARS-CoV-2”.

За даними досліджень, 0,9% хворих на COVID-19 з ризиком важкого перебігу, що приймали Ronapreve, були ушпиталені чи померли впродовж місяця лікування. В групі, що замість Ronapreve приймала плацебо, таких було 3,4%.

Аналогічне дослідження Regkirona продемонструвало, що серед пацієнтів з COVID-19 з ризиком важкого перебігу, які приймали препарат, було 3,1% тих, хто потребував ушпиталення, додаткового кисню або померли. В групі, що приймала плацебо, таких було 11,1%.