Про це повідомляє видання Reuters.

У Комітеті з оцінки ризиків у фармаконагляді (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) пояснили, що “існує можливий зв’язок між рідкісними випадками венозної тромбофілії з COVID-вакциною Janssen (Johnson&Johnson)”. Венозна тромбофілія – явище, коли згустки крові утворюються у глибокій вені. Як правило, у руці, нозі, в паху чи в легенях.

Окрім тромбозу, серед побічних ефектів від вакцини рекомендують записати імунну тромбоцитопенію (явище, коли імунна система помилково націлена на тромбоцити).

В компанії Johnson&Johnson вже відреагували на такі рекомендації й пообіцяли оновити інформацію щодо проведення щеплень. Однак в повідомленні сказано, що ризик тромбозу дуже низький.

Навесні вакцину дозволили до використання у США. Компанія виявила шість випадків тромбозу серед 7,2 мільйона введених вакцин. Випадки траплялися через 7-14 днів після щеплення.