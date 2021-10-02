Про це повідомляє видання Reuters.
У Комітеті з оцінки ризиків у фармаконагляді (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) пояснили, що “існує можливий зв’язок між рідкісними випадками венозної тромбофілії з COVID-вакциною Janssen (Johnson&Johnson)”. Венозна тромбофілія – явище, коли згустки крові утворюються у глибокій вені. Як правило, у руці, нозі, в паху чи в легенях.
Окрім тромбозу, серед побічних ефектів від вакцини рекомендують записати імунну тромбоцитопенію (явище, коли імунна система помилково націлена на тромбоцити).
В компанії Johnson&Johnson вже відреагували на такі рекомендації й пообіцяли оновити інформацію щодо проведення щеплень. Однак в повідомленні сказано, що ризик тромбозу дуже низький.
Навесні вакцину дозволили до використання у США. Компанія виявила шість випадків тромбозу серед 7,2 мільйона введених вакцин. Випадки траплялися через 7-14 днів після щеплення.
- Напередодні представники Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб США закликали лікарів і пацієнтів стежити за симптомами, які можуть вказувати на надзвичайно рідкісну, але серйозну форму тромбозу в головному мозку. Раніше такі симптоми виявили у шести жінок, які отримали вакцину Johnson & Johnson.
- Водночас у Сполучених Штатах не збираються забороняти використання однодозової вакцини проти коронавірусу від компанії Johnson & Johnson. Наразі йдеться лише про паузу – від кількох днів до кількох тижнів