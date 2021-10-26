Про це повідомила пресслужба EMA.

“Комітет EMA з лікарських засобів для людини (CHMP) дійшов висновку, що бустерна доза вакцини проти COVID-19 Spikevax (від Moderna) може бути розглянута для людей віком від 18 років”, – йдеться у повідомленні.

Таке рішення прийняли після даних досліджень, які показують, що третя доза цієї вакцини, яку ввели через 6-8 місяців після другої дози, призвела до підвищення рівня антитіл у дорослих, у яких рівень антитіл зменшувався.

Водночас бустерна доза має становити половину повної дози.

Також в EMA наголосили, що ретельно відстежують ризик можливих хвороб серця та інших дуже рідкісних побічних ефектів після вакцинації.

На національному рівні органи охорони здоров’я можуть видавати офіційні рекомендації щодо застосування бустерних доз, беручи до уваги місцеву епідеміологічну ситуацію, а також нові дані про ефективність та обмежені дані щодо безпеки бустерної дози.