Про це сказано на сайті регулятора.

В агентстві пояснили, що виникнення тромбозу після вакцинації — це свого роду імунну відповідь організму, який призводить до того ж стану, що й у пацієнтів, які отримують гепарин (речовина, що перешкоджає згортанню крові, – ред.).

Тижнем раніше в EMA говорили про те, що вакцина AstraZeneca безпечна і не може викликати “підвищений ризик утворення тромбів”.

У Комітеті з безпеки EMA, який проводив оцінку вакцини, вимагали зробити додаткові дослідження і внести зміни в чинні, щоб отримати більше інформації. Регулятор перевірив 62 випадки виникнення тромбозу у пацієнтів, яких вакцинували AstraZeneca на території Євросоюзу. 18 з них закінчилися смертельним результатом.

У регуляторі пояснили, що тромбоз — в списку дуже рідкісних побічних ефектів Vaxzevria (вакцина COVID-19 AstraZeneca). Він може проявитися протягом двох тиждень після вакцинації. На цей момент такі випадки були зафіксовані у жінок до 60 років.

У EMA назвали симптоми, при виникненні яких слід звернутися по допомогу  до медиків (після вакцинації AstraZeneca): задишка, біль у грудях, пухлина на нозі, постійний біль в животі, неврологічні симптоми, включаючи сильний і  постійний головний біль або помутніння зору, крихітні плями крові під шкірою за межами місця ін’єкції.

Варто зазначити, що наприкінці березня вакцину проти коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca перейменували на Vaxzevria. Зміниться тільки зовнішній вигляд препарату: зокрема, пакування та маркування.

Про причини зміни назви препарату не повідомлялося.

  • У лютому Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca та Оксфордського університету для екстреного використання.
  • Дослідження показували, що вакцина проти коронавірусу COVID-19 виробництва Oxford/AstraZeneca дає більш ефективний захист, якщо колоти дві дози з інтервалом між ними в три місяці і більше.
  • У березні низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, ДаніяШвеціяНорвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, РумуніяНімеччина, Франція, Італія#Букви зібрали всю інформацію про паніку навколи вакцини AstraZeneca.
  • 18 березня в регуляційному органі ЄС, Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA), підтвердили, що немає доказів спричинення вакциною AstraZeneca проти COVID-19 утворення тромбів і згортання крові. Після цього ряд європейських країн оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом.
  • Наприкінці березня лідери Європейського Союзу на саміті ухвалили рішення щодо зняття заборони на експорт вакцин після затяжного скандалу з англо-шведським виробником AstraZeneca. Ситуація із забороною на експорт виникла через те, що компанія не виконала зобов’язань перед Євросоюзом щодо поставок вакцини проти коронавірусу.