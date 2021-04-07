Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) резюмувало, що побічним ефектом вакцини AstraZeneca проти COVID-19 насправді може бути тромбоз у дорослого населення.

Про це сказано на сайті регулятора.

В агентстві пояснили, що виникнення тромбозу після вакцинації — це свого роду імунну відповідь організму, який призводить до того ж стану, що й у пацієнтів, які отримують гепарин (речовина, що перешкоджає згортанню крові, – ред.).

Тижнем раніше в EMA говорили про те, що вакцина AstraZeneca безпечна і не може викликати “підвищений ризик утворення тромбів”.

У Комітеті з безпеки EMA, який проводив оцінку вакцини, вимагали зробити додаткові дослідження і внести зміни в чинні, щоб отримати більше інформації. Регулятор перевірив 62 випадки виникнення тромбозу у пацієнтів, яких вакцинували AstraZeneca на території Євросоюзу. 18 з них закінчилися смертельним результатом.

У регуляторі пояснили, що тромбоз — в списку дуже рідкісних побічних ефектів Vaxzevria (вакцина COVID-19 AstraZeneca). Він може проявитися протягом двох тиждень після вакцинації. На цей момент такі випадки були зафіксовані у жінок до 60 років.

У EMA назвали симптоми, при виникненні яких слід звернутися по допомогу до медиків (після вакцинації AstraZeneca): задишка, біль у грудях, пухлина на нозі, постійний біль в животі, неврологічні симптоми, включаючи сильний і постійний головний біль або помутніння зору, крихітні плями крові під шкірою за межами місця ін’єкції.

Варто зазначити, що наприкінці березня вакцину проти коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca перейменували на Vaxzevria. Зміниться тільки зовнішній вигляд препарату: зокрема, пакування та маркування.

Про причини зміни назви препарату не повідомлялося.