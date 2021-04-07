Про це сказано на сайті регулятора.
В агентстві пояснили, що виникнення тромбозу після вакцинації — це свого роду імунну відповідь організму, який призводить до того ж стану, що й у пацієнтів, які отримують гепарин (речовина, що перешкоджає згортанню крові, – ред.).
Тижнем раніше в EMA говорили про те, що вакцина AstraZeneca безпечна і не може викликати “підвищений ризик утворення тромбів”.
У Комітеті з безпеки EMA, який проводив оцінку вакцини, вимагали зробити додаткові дослідження і внести зміни в чинні, щоб отримати більше інформації. Регулятор перевірив 62 випадки виникнення тромбозу у пацієнтів, яких вакцинували AstraZeneca на території Євросоюзу. 18 з них закінчилися смертельним результатом.
У регуляторі пояснили, що тромбоз — в списку дуже рідкісних побічних ефектів Vaxzevria (вакцина COVID-19 AstraZeneca). Він може проявитися протягом двох тиждень після вакцинації. На цей момент такі випадки були зафіксовані у жінок до 60 років.
У EMA назвали симптоми, при виникненні яких слід звернутися по допомогу до медиків (після вакцинації AstraZeneca): задишка, біль у грудях, пухлина на нозі, постійний біль в животі, неврологічні симптоми, включаючи сильний і постійний головний біль або помутніння зору, крихітні плями крові під шкірою за межами місця ін’єкції.
Варто зазначити, що наприкінці березня вакцину проти коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca перейменували на Vaxzevria. Зміниться тільки зовнішній вигляд препарату: зокрема, пакування та маркування.
Про причини зміни назви препарату не повідомлялося.
- У лютому Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca та Оксфордського університету для екстреного використання.
- Дослідження показували, що вакцина проти коронавірусу COVID-19 виробництва Oxford/AstraZeneca дає більш ефективний захист, якщо колоти дві дози з інтервалом між ними в три місяці і більше.
- У березні низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Швеція, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія, Німеччина, Франція, Італія. #Букви зібрали всю інформацію про паніку навколи вакцини AstraZeneca.
- 18 березня в регуляційному органі ЄС, Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA), підтвердили, що немає доказів спричинення вакциною AstraZeneca проти COVID-19 утворення тромбів і згортання крові. Після цього ряд європейських країн оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом.
- Наприкінці березня лідери Європейського Союзу на саміті ухвалили рішення щодо зняття заборони на експорт вакцин після затяжного скандалу з англо-шведським виробником AstraZeneca. Ситуація із забороною на експорт виникла через те, що компанія не виконала зобов’язань перед Євросоюзом щодо поставок вакцини проти коронавірусу.