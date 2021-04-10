Про це повідомляє Reuters.
Штраф, еквівалентний приблизно 4 % виручки Alibaba за 2019 рік, був винесений на тлі безпрецедентного нормативного переслідування вітчизняних технологічних конгломератів за останні кілька місяців, що позначилося на акціях компанії.
Бізнес-імперія засновника мільярдера Alibaba Джека Ма піддалася особливо пильній увазі після його уїдливої критики регулюючої системи Китаю в кінці жовтня.
В кінці грудня Державна адміністрація з регулювання ринку Китаю (SAMR) оголосила про початок антимонопольного розслідування відносно компанії.
“Цей штраф буде розглядатися ринком як закриття антимонопольної справи. Це дійсно найгучніша антимонопольна справа в Китаї”, – сказав Хун Хао, керівник відділу досліджень BOCOM International в Гонконзі.
У SAMR заявили, що вона визначили, що Alibaba “зловживає домінуючим становищем на ринку” з 2015 року, не дозволяючи своїм продавцям використовувати інші онлайн-платформи електронної комерції.
У заяві йдеться, що така практика порушує антимонопольний закон Китаю, перешкоджаючи вільному обігу товарів і ущемляючи ділові інтереси торговців.
Своєю чергою, китайський гігант електронної комерції заявив, що в понеділок проведе телефонну конференцію, щоб обговорити рішення про штрафні санкції.
- Раніше повідомлялося, що про мільярдера Джека Ма, співзасновника Alibaba, не чути нічого кілька місяців. Ма не з’являвся на публіці і в соціальних мережах з кінця жовтня. За тиждень до цього лістинг на фондовій біржі фінансового філії Alibaba (BABA), Ant Group, був заблокований китайськими регулюючими органами.