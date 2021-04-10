Китайські регулюючі органи оштрафували Alibaba Group Holding Ltd на рекордні 18 мільярдів юанів (2,75 мільярда доларів) за порушення антимонопольних правил і зловживання своїм домінуючим становищем на ринку.

Про це повідомляє Reuters.

Штраф, еквівалентний приблизно 4 % виручки Alibaba за 2019 рік, був винесений на тлі безпрецедентного нормативного переслідування вітчизняних технологічних конгломератів за останні кілька місяців, що позначилося на акціях компанії.

Бізнес-імперія засновника мільярдера Alibaba Джека Ма піддалася особливо пильній увазі після його уїдливої критики регулюючої системи Китаю в кінці жовтня.

В кінці грудня Державна адміністрація з регулювання ринку Китаю (SAMR) оголосила про початок антимонопольного розслідування відносно компанії.

“Цей штраф буде розглядатися ринком як закриття антимонопольної справи. Це дійсно найгучніша антимонопольна справа в Китаї”, – сказав Хун Хао, керівник відділу досліджень BOCOM International в Гонконзі.

У SAMR заявили, що вона визначили, що Alibaba “зловживає домінуючим становищем на ринку” з 2015 року, не дозволяючи своїм продавцям використовувати інші онлайн-платформи електронної комерції.

У заяві йдеться, що така практика порушує антимонопольний закон Китаю, перешкоджаючи вільному обігу товарів і ущемляючи ділові інтереси торговців.

Своєю чергою, китайський гігант електронної комерції заявив, що в понеділок проведе телефонну конференцію, щоб обговорити рішення про штрафні санкції.