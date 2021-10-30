Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило використання вакцини від COVID-19 компанії Pfizer-BioNTech для дітей віком від 5 до 11 років.

По це повідомила пресслужба відомства.

“Дозвіл був заснований на ретельній та прозорій оцінці даних, проведеній Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів, яка включала внесок експертів незалежного консультативного комітету, які переважною більшістю голосів проголосували за надання вакцини дітям цієї вікової групи”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що безпека вакцини вивчалася приблизно на 3 100 дітей віком від 5 до 11 років, які отримали вакцину, і під час дослідження у них не було виявлено серйозних побічних ефектів.

Імунні відповіді дітей віком від 5 до 11 років були зіставні з тими, які спостерігалися у людей віком від 16 до 25 років. Крім того, було виявлено, що вакцина на 90,7% ефективна у запобіганні COVID-19 у дітей віком від 5 до 11 років.

Дітям цієї вікової категорії вакцина вводитиметься у нижчій дозі, що становить приблизно 10 мікрограмів – одну третину від підліткової дози: для вікової групи від 12 до 15 років дозування становить 30 мікрограмів.

“Як мати й лікарка, я знаю, що батьки, вихователі, шкільний персонал та діти чекали на сьогоднішній дозвіл. Вакцинація дітей молодшого віку від COVID-19 наблизить нас до повернення до відчуття нормального життя”, – сказала виконувач обов’язків комісара FDA, доктор медичних наук Джанет Вудкок.

Раніше повідомлялось, що влада Сполучених Штатів Америки планує розпочати імунізацію проти COVID-19 дітей від 5 до 11 років вже найближчим часом.