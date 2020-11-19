Регулярна дезінфекція приміщень не зменшує ризик інфікування COVID-19, – вчені

Коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом, отже у приміщеннях вірус не осідає на поверхні, а залишається у вигляді крапель у повітрі. За даними вчених, немає майже ніяких доказів того, що глибоке прибирання приміщень зменшує ризик інфікування.

Про це повідомляє видання The New York Times.

У безлюдному аеропорту Гонконгу прибиральні бригади постійно обробляють дезінфектором візки для багажу, кнопки ліфта та стійки реєстрації. У Нью-Йорку працівники постійно дезінфікують покриття в автобусах та метро. У Лондоні паби витратили багато грошей на інтенсивне очищення поверхонь, щоб знову відкрити свої заклади після карантину, а потім знову закрити їх у листопаді.

Регулярне прибирання у всьому світі роблять з метою боротьби з коронавірусом. Однак вчені дедалі частіше говорять про те, що практично немає доказів того, що забруднені поверхні можуть поширювати вірус. У переповнених приміщеннях, таких як аеропорти, вірус затримується в повітрі та знаходить собі жертву.

Миття рук з милом протягом 20 секунд все ще рекомендують для запобігання ймовірного зараження. Вчені рекомендують зосередитися не на дезінфекції приміщень, а на покращенні систем вентиляції та фільтрації повітря.

“На мою думку, багато часу, енергії та грошей витрачається на поверхневу дезінфекцію, але варто звернути увагу на ресурси для запобігання передачі повітряно-крапельним шляхом”, – сказав доктор Кевін П. Феннеллі, спеціаліст з респіраторних інфекцій в Національному інституті охорони здоров’я США.

Оманливе почуття безпеки

У Гонконзі налічується понад 7,5 млн жителів. Минулий досвід швидкого розповсюдження респіраторних захворювань у цьому місті дав поштовх до оперативної дезінфекції приміщень. Люди у Гонконзі мають помилкове відчуття безпеки.

Адміністрація місцевого аеропорту створила так звану “телефонну кабінку”. З її допомогою працівники регулярно дезінфікували приміщення. Такі дії втішали місцеве населення та створювали видимість того, що місцева влада бореться з коронавірусом. Однак Шеллі Міллер, експерт з аерозолів з Університету Колорадо Боулдер, сказала, що кабінка не має практичного сенсу з точки зору контролю над зараженнями.

Віруси виділяються у випадку чхання, кашлю, співу, розмови, крику, сміху та інших процесів дихальної системи. Дезінфектори часто виробляють з отруйних хімічних речовин, велика концентрація яких може суттєво знизити якість повітря та вплинути на здоров’я людини.

“Я не можу зрозуміти, чому хтось думає, що дезінфекція приміщення зменшить ризик передачі вірусу”, – сказала вона.

Театр гігієни

Деякі захворювання дихальних шляхів провокуються мікробами, які уражають організм під час контакту із забрудненими поверхнями. Після виникнення коронавірусу вчені виявили, що він може до трьох днів виживати на пластику, сталі та інших поверхнях. Проте через деякий час науковці засумнівалися у своїх твердженнях. Вони зазначили, що на поверхнях знаходяться мертві фрагменти вірусу, які не несуть загрози людині.

Водночас з’являлися наукові докази того, що вірус може годинами залишатися у повітрі крихітними крапельками, заражаючи людей під час вдиху – особливо в переповнених приміщеннях із поганою вентиляцією.

У липні журнал The Lancet опублікував матеріал про те, що вчені перебільшили ризик зараження через контакти з поверхнями. Мікробіолог Емануель Голдман зазначив, що його колеги не врахували доказів досліджень його близького родича SARS-CoV, рушія епідемії ГРВІ 2002-2003 роках.

“Це надзвичайно вагомий доказ того, що принаймні для оригінального вірусу ГРВІ передача фоміту (вірусної частинки з поверхонь) була вкрай незначною. Немає підстав очікувати, що SARS-CoV-2 буде поводитися суттєво інакше”, – додав він.

Через декілька днів після цієї публікації понад 200 науковців змусили ВООЗ визнати, що коронавірус значно частіше передається аерозольним шляхом у приміщеннях з поганою вентиляцією.

Хоча ВООЗ та авторитетні науковці довели, що контакт із поверхнями практично ніколи не є причиною зараження коронавірусом, інстинкт “театру гігієни” – постійного очищення поверхонь, – залишився у всьому світі. На щастя, мільйони людей позбулися страху торкатися кнопок у ліфтах, поручнів у громадських місцях та інших предметів.

Не торкайся цього

У Гонконзі й досі працюють бригади, які дезінфікують приміщення, метро, аеропорти та під’їзди будинків. Деякі китайські вчені впевнені, що дезінфекція не може нашкодити, тому рекомендують продовжувати суворі заходи безпеки.

Компанія Procter & Gamble заявила, що продажі її засобів особистої дезінфекції зросли більш ніж на 30%. Найбільше продукції купують у Китаї, попри застереження ВООЗ про шкоду таких засобів у великій кількості.

Чим ми дихаємо?

Влада Гонконгу відразу наказала створити перегородки між столиками у закладах громадського харчування. Поступово зменшувалась кількість людей, яким дозволено контактувати одночасно. Такі заходи привели до того, що у місті 5400 підтверджених випадків коронавірусу та 108 смертей. Ці показники доволі непогані для міста з таким масштабним населенням.

Однак експерти занепокоєні тим, що коронавірус може передаватися через вентиляційні отвори в офісах. У Гонконзі досі немає сформованої культури дистанційної роботи.

“Люди знімають маски на обід або коли вони повертаються до свого кабінету, тому що вважають, що їхній кабінет – це приватний простір. Але пам’ятайте: повітря, яким ви дихаєте, в основному є спільним”, – сказав Йонг Кінг-лун, професор хімічної та біологічної інженерії в Гонконзькому університеті науки і техніки.

Американські компанії Pfizer та BioNTech заявили, що остаточний аналіз фази трьох випробувань вакцини від коронавірусу показує, що вона на 95% ефективна в запобіганні COVID-19 навіть у літніх людей.