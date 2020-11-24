Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) може надати наукові висновки щодо вакцин проти COVID-19, що вимагають схвалення регулятора, до кінця року.

Про це у вівторок, 24 листопада, заявив новий керівник регулятора Емер Кук, інформує Reuters.

Зазначається, що британський виробник вакцин AstraZeneca у понеділок опублікував дані про безпечність та ефективність своєї вакцини проти коронавірусу. Таким чином ця вакцина стала третьою у світі та приєдналася до вакцин компанії Pfizer та Moderna.

За словами Кука, експерти EMA детально переглянуть всі дані досліджень вакцини та дадуть висновки по кожній із них до кінця 2020 року.

“Вони були розроблені дуже швидко, що є дуже перспективним з наукової точки зору, але це означає, що велика увага приділяється результатам, і ми повинні переконатися, що вакцини є ефективними та не шкодять нашим звичним науковим стандартам”, – сказав Кук.

Він також додав, що відомство може рекомендувати використовувати вакцини на основі результатів у різних групах, таких як люди похилого віку або люди із супутніми захворюваннями.