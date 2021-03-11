Covid-19 Україна

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Регулятор ЄС рекомендував відновити використання вакцини AstraZeneca

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендувало країнам Європейського союзу продовжити використання вакцини проти коронавірусу AstraZeneca попри заяви деяких країн про утворення тромбів у пацієнтів.

Четвер, 11 березня 2021, 20:20

Про це йдеться у заяві регулятора.

Зазначається, що переваги вакцини AstraZeneca переважують її ризики. Саме тому препарат можна продовжувати використовувати, але регулятор продовжує розслідування цих інцидентів.

“Комітет з оцінки ризиків у сфері фармаконагляду розглядає всі випадки тромбоемболічних ускладнень та інших станів, пов’язаних з тромбами, про які повідомлялося після вакцинації вакциною від COVID-19 AstraZeneca”, – йдеться в заяві.

В EMA розповіли, що їм відомо про 30 випадків тромбоемболічних ускладнень серед майже 5 млн осіб, вакцинованих препаратом AstraZeneca. Вони зафіксовані у семи європейських країнах, серед яких  Норвегія, Естонія, Латвія, Австрія, Данія, Литва і Люксембург. Ці країни призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca.

Також зафіксовано 2 летальних випадки. В Австрії померла 49-річна медсестра, а у Данії – 60-річна жінка. Ці жінки були щеплені вакциною з однієї партії, яка складалася з 1 млн доз та була відправлена у 17 країн ЄС.

Наразі експерти EMA не мають підтвердження тому, що утворення тромбів пов’язане із введенням вакцини AstraZeneca.

ДОВІДКА

Oxford/AstraZeneca – це вакцина на платформі вірусного вектора без здатності до реплікації, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca (про принцип роботи векторних вакцин можна почитати тут). Вона показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%. Її вже використовують у Великій Британії, Мексиці та інших країнах. Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. Вакцина може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.

  • Раніше повідомлялося, що в Австрії тимчасово зупинили вакцинацію людей препаратами з однієї партії від AstraZeneca після смерті жінки.
  • У четвер, 11 березня, органи охорони здоров’я Данії заявили про призупинення використання оксфордської вакцини проти коронавірусу AstraZeneca.
  • Влада Норвегії зупиняє застосування в країні COVID-вакцини компанії AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей.
  • В Естонії вирішили поки не використовувати одну партію вакцини AstraZeneca, поки в Австрії не завершиться розслідування смерті однієї вакцинованої жінки і випадкe захворювання вакцинованого чоловіка.
Теги: AstraZeneca, ЕМА, тромб

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