Регулятор ЄС рекомендував відновити використання вакцини AstraZeneca

Про це йдеться у заяві регулятора.

Зазначається, що переваги вакцини AstraZeneca переважують її ризики. Саме тому препарат можна продовжувати використовувати, але регулятор продовжує розслідування цих інцидентів.

“Комітет з оцінки ризиків у сфері фармаконагляду розглядає всі випадки тромбоемболічних ускладнень та інших станів, пов’язаних з тромбами, про які повідомлялося після вакцинації вакциною від COVID-19 AstraZeneca”, – йдеться в заяві.

В EMA розповіли, що їм відомо про 30 випадків тромбоемболічних ускладнень серед майже 5 млн осіб, вакцинованих препаратом AstraZeneca. Вони зафіксовані у семи європейських країнах, серед яких Норвегія, Естонія, Латвія, Австрія, Данія, Литва і Люксембург. Ці країни призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca.

Також зафіксовано 2 летальних випадки. В Австрії померла 49-річна медсестра, а у Данії – 60-річна жінка. Ці жінки були щеплені вакциною з однієї партії, яка складалася з 1 млн доз та була відправлена у 17 країн ЄС.

Наразі експерти EMA не мають підтвердження тому, що утворення тромбів пов’язане із введенням вакцини AstraZeneca.

ДОВІДКА

Oxford/AstraZeneca – це вакцина на платформі вірусного вектора без здатності до реплікації, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca (про принцип роботи векторних вакцин можна почитати тут). Вона показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%. Її вже використовують у Великій Британії, Мексиці та інших країнах. Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. Вакцина може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.