У Національній адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA) заявили, що регулятор розпочинає офіційне розслідування щодо 416 тисяч автомобілів Tesla через скарги про несподіване спрацьовування гальм, пов’язане з системою Autopilot.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Попередня оцінка охоплює моделі Tesla Model 3 і Model Y 2021-2022 років у Сполучених Штатах після того, як агентство отримало 354 скарги на цю проблему за останні дев’ять місяців.

У NHTSA повідомили, що транспортні засоби мають удосконалену систему допомоги водієві, яку Tesla називає автопілотом, що дозволяє автоматично гальмувати і керувати транспортом у межах смуг руху.

“Заявники повідомляють, що швидке уповільнення може відбуватися без попередження, випадково і часто багаторазово за один цикл руху”, – зазначають в агентстві.

За словами власників авто, Tesla відхилила їхні скарги, заявивши, що гальмування є нормальним.

У серпні NHTSA розпочало офіційне розслідування щодо безпеки системи автопілоту Tesla у 765 000 автомобілів у США після серії аварій за участю моделей Tesla.

Раніше у NHTSA підтвердили, що розглядають скарги споживачів на те, що автомобілі Tesla без потреби активують гальма. Попередня оцінка є першою фазою, перш ніж NHTSA зможе подати офіційний запит на відкликання.

Довідка. Model 3 – середньорозмірний електромобіль виробництва компанії Tesla Inc. Модель представили 31 березня 2016 року. Вважається найдоступнішим електрокаром у гамі американської компанії Tesla. У базовій комплектації Model 3 оснащена батареєю Standart Range, яка дає змогу проїхати на одному заряді 350 км. Початкова вартість авто у базовій комплектації перевищує $40 тисяч.

Tesla Model Y — компактний електричний кросовер (SUV), що виробляє компанія Tesla Inc. Авто будується на тій же платформі, що і Model 3, хоча є більш схожою на зменшену Model X. Випускатиметься у наступних модифікаціях: стандартний пробіг; довгий пробіг з одним двигуном, чи із подвійним мотором і повним приводом; Performance. Остання модифікація здатна проїжджати на одному заряді 507 км, має максимальну швидкість 233 км/год та розганяється до 100 км/год за 3,5 с.

Після 15 хвилин заряджання на Tesla Supercharger авто може проїхати 254 км.