Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Попередня оцінка охоплює моделі Tesla Model 3 і Model Y 2021-2022 років у Сполучених Штатах після того, як агентство отримало 354 скарги на цю проблему за останні дев’ять місяців.
У NHTSA повідомили, що транспортні засоби мають удосконалену систему допомоги водієві, яку Tesla називає автопілотом, що дозволяє автоматично гальмувати і керувати транспортом у межах смуг руху.
“Заявники повідомляють, що швидке уповільнення може відбуватися без попередження, випадково і часто багаторазово за один цикл руху”, – зазначають в агентстві.
За словами власників авто, Tesla відхилила їхні скарги, заявивши, що гальмування є нормальним.
У серпні NHTSA розпочало офіційне розслідування щодо безпеки системи автопілоту Tesla у 765 000 автомобілів у США після серії аварій за участю моделей Tesla.
Раніше у NHTSA підтвердили, що розглядають скарги споживачів на те, що автомобілі Tesla без потреби активують гальма. Попередня оцінка є першою фазою, перш ніж NHTSA зможе подати офіційний запит на відкликання.
Довідка. Model 3 – середньорозмірний електромобіль виробництва компанії Tesla Inc. Модель представили 31 березня 2016 року. Вважається найдоступнішим електрокаром у гамі американської компанії Tesla. У базовій комплектації Model 3 оснащена батареєю Standart Range, яка дає змогу проїхати на одному заряді 350 км. Початкова вартість авто у базовій комплектації перевищує $40 тисяч.
Tesla Model Y — компактний електричний кросовер (SUV), що виробляє компанія Tesla Inc. Авто будується на тій же платформі, що і Model 3, хоча є більш схожою на зменшену Model X. Випускатиметься у наступних модифікаціях: стандартний пробіг; довгий пробіг з одним двигуном, чи із подвійним мотором і повним приводом; Performance. Остання модифікація здатна проїжджати на одному заряді 507 км, має максимальну швидкість 233 км/год та розганяється до 100 км/год за 3,5 с.
Після 15 хвилин заряджання на Tesla Supercharger авто може проїхати 254 км.
- Нагадаємо, американський автовиробник Tesla відкликає 26 681 автомобіль через несправне програмне забезпечення для розморожування лобового скла, котра може спричинити погіршення видимості.
- У грудні стало відомо, що Tesla відкликає сотні тисяч електромобілів Model 3 та Model S через проблеми з багажником та капотом. Загальна кількість автоеквівалентна майже усьому обсягу виробництва компанії у 2020 році.
- Раніше повідомлялось, що Tesla Model 3 стане найпродаванішим цілком електричним транспортним засобом у Європі за підсумками 2021 року. Востаннє електромобіль очолював європейські чарти продажів у 2019 році.
- Нагадаємо, американська компанія зупинила продаж бюджетної версії електрокроссовера Model Y через місяць після появи на ринку.
- У листопаді у компанії Tesla заявили, що на заправних станціях можна буде зарядити будь-який електромобіль. Наразі у світі вже є понад 25 тисяч електрозаправних станцій Supercharger.