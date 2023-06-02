Джерело: Twitter міноборони Великої Британії
Фахівці зауважили, що під час чергового рейду було завдано ударів у по самому Бєлгороду у той час, як місцева влада займалась евакуацією мешканців прикордонного населеного пункту Шебекіно, який опинився під обстрілом.
Водночас розвідники зауважили, що російські сили, імовірно, досягли більшого успіху у стримувані цього рейду, аніж під час попереднього.
Проте, як повідомили у міноборони РФ, для стримання атак їм довелось розгорнути повний спектр військової вогневої сили на власній території, включаючи ударні гелікоптери та важку термобаричну ракетну установку ТОС-1А.
“Російське командування зараз стоїть перед гострою дилемою: зміцнити оборону в прикордонних регіонах Росії чи зміцнити свої лінії в окупованій частині Україні”, – резюмували фахівці.
- 1 червня російський добровольчий корпус (РДК) та легіон “Свобода Росії” (ЛСР) здійснили черговий рейд до Бєлгородської області РФ. Фахівці Інституту війни вважають, що Кремль намагатиметься використати цю ситуацію, аби зберегти підтримку росіян щодо війни проти України.