Вранці 1 червня вдруге за 10 днів було здійснено рейд до Бєлгородської області РФ. Британські розвідники зауважили, що ця ситуація ставить російське військове командування перед гострою дилемою.

Джерело: Twitter міноборони Великої Британії

Фахівці зауважили, що під час чергового рейду було завдано ударів у по самому Бєлгороду у той час, як місцева влада займалась евакуацією мешканців прикордонного населеного пункту Шебекіно, який опинився під обстрілом.

Водночас розвідники зауважили, що російські сили, імовірно, досягли більшого успіху у стримувані цього рейду, аніж під час попереднього.

Проте, як повідомили у міноборони РФ, для стримання атак їм довелось розгорнути повний спектр військової вогневої сили на власній території, включаючи ударні гелікоптери та важку термобаричну ракетну установку ТОС-1А.

“Російське командування зараз стоїть перед гострою дилемою: зміцнити оборону в прикордонних регіонах Росії чи зміцнити свої лінії в окупованій частині Україні”, – резюмували фахівці.