Про це повідомляється на сайті МОН.
До 30 квітня 2021 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком:
- 21 травня – хімія;
- 24 травня – іспанська, німецька, французька мови;
- 25 травня – англійська мова;
- 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту);
- 1 червня – українська мова, українська мова і література;
- 4 червня – історія України;
- 7 червня – фізика;
- 10 червня – біологія;
- 15 червня – географія.
Результати зовнішнього незалежного оцінювання буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.
Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5-ти навчальних предметів.
Докладніше про особливості та перебіг ЗНО 2021 читайте на сайті УЦОЯО.
- Раніше на сайті “ЗНО-ОНЛАЙН” було розміщено більш ніж 300 тестів, які складали абітурієнти під час проходження основних та додаткових сесій зовнішнього незалежного оцінювання в період з 2009 по 2020 роки.