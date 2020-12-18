Пандемія коронавірусу, пов'язані з нею обмеження і карантини вплинули на всі сфери життя. Робота державних органів не стала винятком, зокрема й в питанні реєстрації автомобілів.

Онлайн-робота сервісних центрів

11 березня Кабмін видав постанову про боротьбу з поширенням ковід19. Одним із заходів стало призупинення СЦ прийому громадян, перехід на особливий графік роботи, в основному – онлайн. При цьому особистий прийом з оформлення авто зберігається для декількох випадків:

перереєстрація через втрату або крадіжки свідоцтва,

зняття з обліку, перереєстрація або реєстрація автомобілів для медичних і дипломатичних установ,

отримання нового посвідчення водія через втрату і крадіжки старого.

Співробітник перевірить скани, призначить дату і час передачі оригіналів, видачі свідоцтва, держномерів. Йти потрібно буде в той же центр, куди ви подавали електронні документи.

Важливо: онлайн-реєстрацію вводили тільки для нових автомобілів з салону, які покупець оплачує відразу і цілком. Оформити стару або кредитну машину таким чином не можна. Якщо купуєте авто з пробігом, то щоб не втрачати часу дарма, можете поки довідатися більше про його історію, якщо раптом ви цього ще не зробили. Перевірити, що відбувалося з машиною в руках минулих власників, можна по VIN, наприклад, за допомогою сервісу carVertical.

Інші нововведення 2020 року

Не тільки covid19 вплинув на порядок оформлення транспортних засобів в Україні у 2020 році. В процедуру внесли і деякі зміни в рамках реформи законодавства.

Сплата збору пенсійного страхування – одна з вимог при оформленні. Платити не потрібно в тому випадку, якщо угода стосується старих автомобілів і це перший продаж в календарному році.

Нагадаємо, що розмір збору розраховується як відсоток від вартості авто. Ставка теж залежить від ціни, яку вимірюють в прожиткових мінімумах людини:

3% – для автомобілів вартістю не більше 165 мінімумів.

4% – ТС в межах 165-290.

5% – дорожче 290.

Прожитковий мінімум – постійно зростаюча величина. У грудні 2020 року для працездатної людини вона становить ₴2270.

Скасування довідки-рахунку

Раніше цей папір відігравав важливу роль при перереєстрації. Тепер таким підтвердженням вважається договір-купівлі продажу. Скасування довідки-рахунку не тільки спростило бюрократичну процедуру, але і зробило її дешевшою.

В цілому, процес реєстрації машин в Україні у 2020 році став простішим, швидшим і дешевшим. Тільки пандемія підвела.