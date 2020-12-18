Онлайн-робота сервісних центрів
11 березня Кабмін видав постанову про боротьбу з поширенням ковід19. Одним із заходів стало призупинення СЦ прийому громадян, перехід на особливий графік роботи, в основному – онлайн. При цьому особистий прийом з оформлення авто зберігається для декількох випадків:
- перереєстрація через втрату або крадіжки свідоцтва,
- зняття з обліку, перереєстрація або реєстрація автомобілів для медичних і дипломатичних установ,
- отримання нового посвідчення водія через втрату і крадіжки старого.
Співробітник перевірить скани, призначить дату і час передачі оригіналів, видачі свідоцтва, держномерів. Йти потрібно буде в той же центр, куди ви подавали електронні документи.
Важливо: онлайн-реєстрацію вводили тільки для нових автомобілів з салону, які покупець оплачує відразу і цілком. Оформити стару або кредитну машину таким чином не можна. Якщо купуєте авто з пробігом, то щоб не втрачати часу дарма, можете поки довідатися більше про його історію, якщо раптом ви цього ще не зробили. Перевірити, що відбувалося з машиною в руках минулих власників, можна по VIN, наприклад, за допомогою сервісу carVertical.
Інші нововведення 2020 року
Не тільки covid19 вплинув на порядок оформлення транспортних засобів в Україні у 2020 році. В процедуру внесли і деякі зміни в рамках реформи законодавства.
Сплата збору пенсійного страхування – одна з вимог при оформленні. Платити не потрібно в тому випадку, якщо угода стосується старих автомобілів і це перший продаж в календарному році.
Нагадаємо, що розмір збору розраховується як відсоток від вартості авто. Ставка теж залежить від ціни, яку вимірюють в прожиткових мінімумах людини:
- 3% – для автомобілів вартістю не більше 165 мінімумів.
- 4% – ТС в межах 165-290.
- 5% – дорожче 290.
Прожитковий мінімум – постійно зростаюча величина. У грудні 2020 року для працездатної людини вона становить ₴2270.
Скасування довідки-рахунку
Раніше цей папір відігравав важливу роль при перереєстрації. Тепер таким підтвердженням вважається договір-купівлі продажу. Скасування довідки-рахунку не тільки спростило бюрократичну процедуру, але і зробило її дешевшою.
В цілому, процес реєстрації машин в Україні у 2020 році став простішим, швидшим і дешевшим. Тільки пандемія підвела.