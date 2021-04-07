Підприємці та наймані працівники, які постраждали від запровадження "червоної" зони карантину, зможуть зареєструватися на отримання допомоги в розмірі 8 тисяч гривень вже наступного тижня.

Про це заявив сьогодні під час засідання Кабінету Міністрів прем’єр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що Верховна Рада раніше затвердила механізм підтримки населення та бізнесу у разі посилення карантину, який “передбачає надання одноразової грошової допомоги у розмірі 8 тисяч грн”.

“Цей механізм підтримки уже працював взимку, і ми його повертаємо в регіони, що перебувають у “червоних” зонах. Тобто там, де люди або бізнес вимушені працювати в умовах посилених обмежень або вимушені призупинити свій бізнес на час локдауну і карантину”, – зазначив Шмигаль.

Він уточнив, що уряд сьогодні схвалив рішення, “яке дасть змогу запустити механізм підтримки громадян та бізнесу”.

Шмигаль наголосив, що “карантинні” виплати, як і минулого разу, здійснюватимуться автоматично після подання заявки на порталі або в застосунку “Дія”.

“Зареєструватися на отримання допомоги від держави у розмірі 8 тисяч гривень можна буде вже наступного тижня”, – додав він.

(На відео – з 6:10)

Як відомо, 30 березня Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт щодо виплат допомоги з державного бюджету та з місцевих бюджетів для фізичних осіб-підприємців (ФОП) та найманих працівників, робота яких зупинилася під час карантину (починаючи з лютого 2021 року).

Передбачено виплату одноразової допомоги у 2021 році: 1) за рахунок коштів державного бюджету у розмірі 8000 гривень; 2) за рахунок коштів місцевих бюджетів у розмірі, визначеному рішенням відповідного органу місцевого самоврядування.

Виплату можна буде отримати, зареєструвавшись через застосунок або Єдиний портал державних послуг “Дія”. Для отримання виплати людина має звернутися самостійно.

Заявки потрібно подавати протягом 30 днів із дня запровадження на території додаткових заходів карантину.

У заяві зазначається: прізвище, ім’я, по батькові; дата народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта; адреса реєстрації місця проживання заявника; номер банківського рахунка заявника для виплати допомоги – за стандартом IBAN.

Гарантовану допомогу у 8 тисяч гривень зможуть отримати наймані працівники юридичних осіб або ФОПів за наступних умов:

• Основний КВЕД (класифікатор видів економічної діяльності) роботодавця належить до тих, щодо яких застосовано карантинні заходи.

• Організація, в якій працює співробітник, до запровадження карантину нарахувала ЄСВ (єдиний соціальний внесок) за попередній квартал.

• Середня зарплата найманого працівника не перевищує 30 тисяч гривень на місяць.

• Найманий працівник не працює в організації за сумісництвом.

ФОПи зможуть отримати одноразову допомогу якщо:

• Основний КВЕД відноситься до тих, стосовно яких вжито карантинних заходів.

• Підприємець зареєстрований більше 3 місяців.

• Сплатив ЄСВ не менш, ніж за 6 місяців в 2020 році.

• Якщо підприємець не є одночасно найманим працівником.