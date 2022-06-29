У Білорусі троє членів опозиційного руху, нібито, намагалися здійснити теракт на території Гомельської області, вивівши з ладу залізницю. "Рейковим партизанам" загрожує максимальне покарання — смертна кара.

Про це йдеться у відповідному рішенні слідчого комітету Білорусі.

За даними слідства, 29-річний мешканець Світлогорська в лютому цього року вступив в “екстремістські формування “BYPOL”/”мобілізаційний план “Перемога”, від керівників яких отримав завдання вивести з ладу залізничну інфраструктуру на території Гомельської області.

У повідомленні також зазначається, що адміністратори “злочинного товариства” надіслали чоловікові докладні інструкції щодо виготовлення знарядь та способів скоєння злочинів, рекомендації щодо заходів конспірації.

Згодом чоловік запропонував вступити до опозиційної спільноти своїм друзям. На пропозицію погодилися двоє чоловіків.

“Щоб мотивувати їх до скоєння злочину, представники екстремістських формувань сплатили їм усі витрати на приготування, а також переказали їм на електронний гаманець гроші “за виконану роботу”. Загалом обвинуваченим заплатили трохи більше 1 000 рублів”, – зазначають слідчі.

Комітет встановив, що “злочинні дії фігурантів, зокрема щодо надання допомоги іноземній організації у заподіянні шкоди національній безпеці Республіки Білорусь – і є зрада Батьківщини – зрада державі”.

Наразі чоловіків затримано. Наголошується, що збитки, завдані злочинними діями фігурантів, склали близько 55 тисяч рублів. За скоєння зазначених дій чоловікам може загрожувати максимальне покарання, смертна кара.