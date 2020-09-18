Про це повідомив сьогодні, виступаючи у Верховній Раді, віце-прем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, безпечна реінтеграція триватиме “мінімум одне покоління”.

“Чому я кажу, що реінтеграція триватиме 25 років? Я так говорю, тому що це правда. Реінтеграція територій, які зараз тимчасово окуповані, не відбуватиметься одразу після завершення війни. Кінець війни і реінтеграція не збігатимуться в часі, оскільки ми говоримо про безпечну реінтеграцію. Таку, що не розірве країну і не створить нових ризиків. Безпечна реінтеграція триватиме мінімум одне покоління“, – наголосив Резніков, додавши, що про це свідчить “світовий досвід”.

Віце-прем’єр уточнив, що в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій готують стратегічну програму на 25 років з реінтеграції Донбасу.

“Дійсно, в моєму міністерстві пишеться стратегічна програма на 25 років. Тому що я вірю в те, що раніше повна інтеграція не відбудеться. І не має значення, хто буде в той момент міністром або депутатом, ми повинні всі мислити стратегічно”, – заявив Резніков.

Він також зазначив, що після завершення гарячої фази збройного конфлікту на Донбасі настане перехідний період, для якого важливо передбачити механізми перехідного правосуддя.

За словами Резнікова, зараз йде підготовка пакету законопроєктів по перехідному періоду.

“Після гарячої фази будь-якого конфлікту обов’язково настає перехідний період. Його важлива частина – це створення механізму перехідного правосуддя. Згідно з принципами ООН, це право на правду і право на справедливість, це компенсація жертвам агресії, це відповідальність. Нам потрібен закон про відповідальність, нам доведеться визначати, хто такі колаборанти, хто злочинці, а хто заручники, хто підпадає під амністію, а хто в жодному разі ні і повинен понести покарання по повній… Мінреінтеграції в тісній співпраці з колегами по Уряду запропонує на розгляд Парламенту пакет законопроєктів щодо перехідного періоду. Там будуть відповіді і про колаборантів, і про порядок амністії і багато інших важливих положень. Ми проситимемо вас їх підтримати”, – заявив Резніков.

(На відео – з 9:45 та 10:55)