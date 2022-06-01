Рівень демократії у світі зараз знаходиться на найнижчій позначці за останні п'ятнадцять років – з початку індексації в 2006 році. Це частково пояснюється обмеженнями, викликаними пандемією, через які багато країн намагалися збалансувати громадське здоров'я з особистою свободою. Україна опустилася в рейтингу до рівня "гібридних демократій".

Про це інформує Звіт Economist Intelligence Unit (EIU – аналітичний підрозділ британського журналу Economist).

Майже вісім мільярдів людей у ​​світі живуть у різних політичних і культурних умовах. У широкому сенсі ці обставини можна виміряти і уявити на основі ковзного графіка між “вільними” та “невільними” — з підтекстом, що демократія лежить на одному кінці, а авторитаризм — на іншому.

Звіт Economist Intelligence Unit про індекс демократії за 2021 рік є однією з таких спроб застосувати оцінку до країн на основі того, наскільки близько вони відповідають демократичним ідеалам.

У звіті за 2021 рік EIU повідомив про зниження середнього глобального балу з 5,37 до 5,28, що є найбільшим падінням з 2010 року після світової фінансової кризи і це означає, що в умовах демократії “того чи іншого типу” живе лише 46 % Населення.

Минулого року 37% населення світу все ще жили за авторитарного режиму. Афганістан очолив цей перелік.

На іншому боці спектра знаходяться повні демократії, в яких проживає лише 6,4% населення – Норвегія очолює цей список.

Якщо розглядати стан демократії у кожному регіоні світу, то за підсумками 2021 року Західна Європа була регіоном із найбільшою кількістю повних демократій у світі. Фактично чотири з п’яти провідних країн з повною демократією знаходяться в цьому регіоні: Норвегія, Фінляндія, Швеція та Ісландія.

Оцінка України знизилася до 5,57 у 2021 році з 5,81 у 2020 році ставши “гібридним” регіоном, що ще більше опустило її нижче за поріг у 6,00, вище якого країни класифікуються як “недосконала демократія”. Показник України зареєстрував найбільше зниження серед чотирьох східноєвропейських країн у категорії “гібридні режими”.

За підсумками 2021 року Україна ділить 86 місце з Мексикою у глобальному рейтингу, опустившись із 79 місця у 2020 році. Зниження показників України частково зумовлене посиленням напруженості у відносинах із Росією. Уряд, що функціонує в умовах прямої військової загрози, зазвичай обмежує демократичні процеси на користь централізації влади в руках виконавчої та військового апарату з метою забезпечення громадської безпеки. В Україні військові відігравали помітнішу роль у 2021 році та мали більший вплив на прийняття політичних рішень; політика уряду також стала менш прозорою. Рейтинг схвалення президента України Володимира Зеленського знизився з 42% у грудні 2020 року до 38% наприкінці 2021 року, оскільки знизилася довіра щодо його здатності проводити реформи.

Оцінка Росії, яка мала і без того низький 3,31 бала у 2020 році, ще більше знизилася до 3,24 бала у 2021 році, зберігши статус авторитарного режиму, оскільки Путін пішов на подальші репресії проти опозиції, ЗМІ та незалежних організацій. Важливо відзначити, що цей звіт EIU був опублікований до початку вторгнення в Україну, і конфлікт майже напевно вплине на бали у звіті наступного року.

Північна Америка (Канада та США) посідає перше місце в Індексі демократії із середнім балом 8,36, але цей показник значно знизився у порівнянні з 8,58 у 2020 році.

В Африці найбільше країн, що знаходяться в нижній частині рейтингу Індексу демократії, а Східна Азія та Океанія містить найповніші демократії.

Через два роки після того, як світ вразила пандемія, ми бачимо, що глобальна демократія має тенденцію до зниження. У міру того, як обмеження, пов’язані з пандемією, зніматимуться, а війна Росії проти України триває, чи зможе демократія повернутися у 2022 році?