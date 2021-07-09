Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися уже зараз, то 5-відсотковий бар'єр могли б подолати п'ять партій. При цьому відрив між провладною "Слугою народу" та опозиційною "Європейською Солідарністю" наразі складає менш ніж 7%.

Про це свідчать дані опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень SOCIS, котре проводилося 25 – 30 червня 2021 року.

Так, за “Слугу народу” зараз готові проголосувати 24,8% респондентів.

А за “Європейську Солідарність” віддали б голоси 18,1% опитаних. Відтак, відрив між цими політсилами складає 6,7%.

На третьому місці знаходиться партія “Опозиційна платформа – За життя” з 13,3% підтримки.

На четвертому місці – ВО “Батьківщина” (з 10,8% підтримки).

На п’ятому місці – партія “Сила і честь” (8,3% підтримки).

Інші політичні сили, за даними SOCIS, наразі не долають 5-відсотковий бар’єр.

Як відомо, на парламентських виборах у 2019 році “Слуга народу” набрала 43,16% голосів у багатомандатному окрузі, ОПЗЖ – 13,05%, “Батьківщина” – 8,18%, “Європейська Солідарність” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Результати опитування репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилося в окупованому Криму та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне опитування САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів.

Середня тривалість одного інтерв’ю склала 11 хвилин. Статистична похибка вибірки: +/- 2,4% для показників близьких до 50%, +/-2,1% для показників, близьких до 25%, похибка +/-1,5% – для показників близьких до 10% та +/-1,1% – для показників, близьких до 5%.