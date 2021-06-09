Про це свідчать дані опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень SOCIS, котре проводилося з 28 травня по 3 червня 2021 року.
Так, партію “Слуга народу” зараз готові підтримати 21% опитаних (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором).
Партію “Європейська Солідарність” зараз могли б підтримати 18,2% респондентів (серед тих, хто визначився й голосуватиме).
Відтак, відрив між цими політичними силами наразі складає 2,8%.
На третьому місці знаходиться партія “Опозиційна платформа – За життя” з 13,5% підтримки.
На четвертому місці – ВО “Батьківщина”, за яку готові віддати голоси 12,9% респондентів.
Крім того, 5-відсотковий бар’єр могла б зараз подолати партія “Сила і честь” (7% підтримки).
Як відомо, на парламентських виборах у 2019 році “Слуга народу” набрала 43,16% голосів у багатомандатному окрузі, ОПЗЖ – 13,05%, “Батьківщина” – 8,18%, “Європейська Солідарність” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.
Опитування проводилося 28 травня – 3 червня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей.
Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%. Середня тривалість одного інтерв’ю склала 9 хвилин.
- За даними Комітету виборців України, майже 100 народних депутатів від пропрезидентської партії “Слуга народу” протягом минулого 2020 року придбали автомобіль, квартиру або землю.
- Протягом 2020 року 100 народних депутатів жодного разу не виступили у Верховній Раді України. При цьому найбільше таких нардепів – серед членів фракції “Слуги народу”.
- Комітет виборців України проаналізував виконання обіцянок із передвиборчої програми партії “Слуга народу”: більшість з них є невиконаними.
- Раніше голова партії “Слуга народу”, нардеп Олександр Корнієнко пояснив, чому у політсили падає рейтинг. За словами нардепа, “відвалилися” ті українці, які “чекали швидких результатів”.