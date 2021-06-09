Якби вибори до Верховної Ради проводилися вже наступної неділі, 5-відсотковий бар'єр могли б подолати п'ять партій. При цьому відрив між провладною "Слугою народу" та опозиційною "Європейською Солідарністю" складає менше 3%.

Про це свідчать дані опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень SOCIS, котре проводилося з 28 травня по 3 червня 2021 року.

Так, партію “Слуга народу” зараз готові підтримати 21% опитаних (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором).

Партію “Європейська Солідарність” зараз могли б підтримати 18,2% респондентів (серед тих, хто визначився й голосуватиме).

Відтак, відрив між цими політичними силами наразі складає 2,8%.

На третьому місці знаходиться партія “Опозиційна платформа – За життя” з 13,5% підтримки.

На четвертому місці – ВО “Батьківщина”, за яку готові віддати голоси 12,9% респондентів.

Крім того, 5-відсотковий бар’єр могла б зараз подолати партія “Сила і честь” (7% підтримки).

Як відомо, на парламентських виборах у 2019 році “Слуга народу” набрала 43,16% голосів у багатомандатному окрузі, ОПЗЖ – 13,05%, “Батьківщина” – 8,18%, “Європейська Солідарність” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Опитування проводилося 28 травня – 3 червня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей.

Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%. Середня тривалість одного інтерв’ю склала 9 хвилин.