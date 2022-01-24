Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології.
Похибка у результатах рейтингу становить 4%, отже, можна вважати, що в межах похибки наразі лідерами президентських перегонів є Петро Порошенко (20,9% електоральної підтримки) та Володимир Зеленський (23,5% підтримки).
Якби вибори відбулися завтра, за Юлію Тимошенко проголосували б 11,8% – на 1% більше українців, ніж у грудні. Так Юлія Тимошенко займає третє місце у рейтингах кандидатів у президенти.
На четвертому місці – колишній голова Комітету з питань розвідки при президентові України, військовий і політичний діяч Ігор Смєшко. За нього проголосували б 9,6% українців – що на 2,8% більше, ніж у грудні.
П’яте місце замає співголова політичної партії “ОПЗЖ”, народний депутат VIII скликання Юрій Бойко – за нього проголосувало б 9,3% українців (що на 1,5% більше, ніж у грудні).
Колишній нардеп Євгеній Мураєв отримав би 6,8% підтримки громадян. Минулого місяця його підтримали 6,1% українців.
5% українців проголосували б на президентських виборах за колишнього спікера Верховної Ради, народного депутата України від партії “Слуга народу” Дмитра Разумкова. Його рейтинг з грудня упав на 3,1%.
- Нагадаємо, згідно з грудневими опитуваннями КМІС, більшість українців звинувачували чинну владу в скандальному “вагнергейті”.
- У жовтні за Володимира Зеленського були готові голосувати 24,7% громадян.
- У червні рівень підтримки Зеленського складав 28%, Порошенка – майже 17%.
- Тоді ж майже 66% українців переконані в тому, що Україна розвивається у хибному напрямі – згідно з соціологічними опитуваннями, це переконання дедалі зростає.
- Згідно з січневими опитуваннями, “Європейська Солідарність” є лідером партійних рейтингів, “Слуга народу”, ОПЗЖ та “Батьківщина” відстають.