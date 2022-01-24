Рейтинг п'ятого президента України, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка протягом останнього місяця зріс на 4,2%. За Володимира Зеленського готові голосувати на 2,7% українців менше.

Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології.

Похибка у результатах рейтингу становить 4%, отже, можна вважати, що в межах похибки наразі лідерами президентських перегонів є Петро Порошенко (20,9% електоральної підтримки) та Володимир Зеленський (23,5% підтримки).

Якби вибори відбулися завтра, за Юлію Тимошенко проголосували б 11,8% – на 1% більше українців, ніж у грудні. Так Юлія Тимошенко займає третє місце у рейтингах кандидатів у президенти.

На четвертому місці – колишній голова Комітету з питань розвідки при президентові України, військовий і політичний діяч Ігор Смєшко. За нього проголосували б 9,6% українців – що на 2,8% більше, ніж у грудні.

П’яте місце замає співголова політичної партії “ОПЗЖ”, народний депутат VIII скликання Юрій Бойко – за нього проголосувало б 9,3% українців (що на 1,5% більше, ніж у грудні).

Колишній нардеп Євгеній Мураєв отримав би 6,8% підтримки громадян. Минулого місяця його підтримали 6,1% українців.

5% українців проголосували б на президентських виборах за колишнього спікера Верховної Ради, народного депутата України від партії “Слуга народу” Дмитра Разумкова. Його рейтинг з грудня упав на 3,1%.