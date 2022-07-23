22 липня міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента для України з "CCC" до "C", що, фактично, означає переддефолтний стан держави.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Fitch Ratings.

Зниження кредитного рейтингу України агентство пояснило нещодавньою заявою українського уряду, який запросив згоду на отримання дворічної відстрочки по виплатах за зовнішнім боргом.

Таке прохання Fitch вважає початком процесу обміну проблемного боргу, що відповідає рівню “С” як для IDR LTFC, так і для інших цінних паперів.

В агентстві не виключають, що рейтинг України буде знижено до “RD” (обмежений дефолт), якщо прохання Києва про відстрочку виплат за зовнішнім боргом буде прийнято.

Також за прогнозами Fitch Ratings, у 2022 році економіка України впаде на 33%, а у 2023 році зможе відновитись лише на 4%. Причина – повномасштабна війна з Росією, яка триває.