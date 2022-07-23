Про це йдеться у повідомленні пресслужби Fitch Ratings.
Зниження кредитного рейтингу України агентство пояснило нещодавньою заявою українського уряду, який запросив згоду на отримання дворічної відстрочки по виплатах за зовнішнім боргом.
Таке прохання Fitch вважає початком процесу обміну проблемного боргу, що відповідає рівню “С” як для IDR LTFC, так і для інших цінних паперів.
В агентстві не виключають, що рейтинг України буде знижено до “RD” (обмежений дефолт), якщо прохання Києва про відстрочку виплат за зовнішнім боргом буде прийнято.
Також за прогнозами Fitch Ratings, у 2022 році економіка України впаде на 33%, а у 2023 році зможе відновитись лише на 4%. Причина – повномасштабна війна з Росією, яка триває.
- Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Moody’s заявило про дефолт Білорусі за зовнішнім боргом, оскільки уряд РБ здійснив виплати щодо погашення боргу у національній валюті.
- Також наприкінці червня Росія зазнала дефолту за своїм суверенним боргом в іноземній валюті вперше за століття, що стало кульмінацією дедалі жорсткіших західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам.