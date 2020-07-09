Про це повідомляє естонське видання ERR.
Керівництво талліннського аеропорту заявило, що польоти припинили 6 липня і не поновлять щонайменше до 28 липня, коли естонське міністерство розгляне питання.
Комерційний директор аеропорту Ееро Пяргмяе також зазначив, що рейси, якими переважно користувалися українські працівники, виявилися досить популярними.
Зокрема, призупинені рейси:
- Київ-Таллінн;
- Львів-Таллінн;
- Харків-Таллінн.
Проте, на цю мить на сайті Wizz Air найближчий доступний квиток на рейс Київ-Таллінн – 15 липня.
- Раніше повідомлялося, що українська авіакомпанія SkyUp запустила онлайнову реєстрацію на рейси