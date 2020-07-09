Естонське міністерство економіки та комунікацій скерувало припис лоукостеру Wizz Air з тим, щоб зупинити рейси між Таллінном і Києвом щонайменше до кінця липня через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє естонське видання ERR.

Керівництво талліннського аеропорту заявило, що польоти припинили 6 липня і не поновлять щонайменше до 28 липня, коли естонське міністерство розгляне питання.

Комерційний директор аеропорту Ееро Пяргмяе також зазначив, що рейси, якими переважно користувалися українські працівники, виявилися досить популярними.

Зокрема, призупинені рейси:

Київ-Таллінн;

Львів-Таллінн;

Харків-Таллінн.

Проте, на цю мить на сайті Wizz Air найближчий доступний квиток на рейс Київ-Таллінн – 15 липня.