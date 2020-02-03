Рейтинг довіри Президенту України Володимиру Зеленському впав на 16 відсотків в порівнянні з жовтнем 2019 року.

Про це йдеться в дослідженні Центру соціального моніторингу та Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка.

Уточнюється, що рейтинг довіри громадян України до Президента Володимира Зеленського станом на кінець січня поточного року становить 49,4%.

Відзначається, що зовсім не довіряють Президенту Зеленському 20,5% опитаних респондентів, а “скоріше” не довіряють 18,8%.

У той же час “швидше” довіряють йому 28,7% опитаних, а повністю довіряють 20,7%.

Також повідомляється, що 11,3% опитаних людей не змогли відповісти на питання про довіру Президенту Володимиру Зеленському.

Уточнюється, що опитування було проведено в кінці січня 2020 го року в усіх регіонах України, крім тимчасово окупованих, теоретична похибка дослідження не перевищує 2,24%.