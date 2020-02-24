Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.
За “Опозиційну платформу ˗ за життя” готові віддати свій голос 15% респондентів, які прийдуть на виборчі дільниці і визначилися з вибором, за “Європейську солідарність” ˗ 13%, за ВО “Батьківщина” ˗ 10%, за партію “Сила і честь “˗ 5%”.
Таким чином, до Верховної Ради не потрапила б партія співака Святослава Вакарчука “Голос”, зате, з урахуванням похибки, мала б шанс пройти “Сила і честь” Ігоря Смешка.
Соціологи відзначають, що в порівнянні з результатами січневого опитування рівень підтримки “Слуги народу” знизився з 45% до 36%.
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року серед 2018 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
- Згідно з даними соціологічного дослідження, проведеного групою “Рейтинг” наприкінці січня, рівень довіри до президента України Володимира Зеленського впав ще на 7%.
- Раніше повідомлялося, що рейтинг довіри до президента України Володимира Зеленського впав на 16 відсотків в порівнянні з жовтнем 2019 року.