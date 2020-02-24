У лютому 2020 рейтинг "Опозиційною платформи ˗ За життя", "Європейської солідарності" і "Батьківщини" зріс, а партія "Голос" не потрапила б в Раду з 3,2% підтримки виборців.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За “Опозиційну платформу ˗ за життя” готові віддати свій голос 15% респондентів, які прийдуть на виборчі дільниці і визначилися з вибором, за “Європейську солідарність” ˗ 13%, за ВО “Батьківщина” ˗ 10%, за партію “Сила і честь “˗ 5%”.

Таким чином, до Верховної Ради не потрапила б партія співака Святослава Вакарчука “Голос”, зате, з урахуванням похибки, мала б шанс пройти “Сила і честь” Ігоря Смешка.

Соціологи відзначають, що в порівнянні з результатами січневого опитування рівень підтримки “Слуги народу” знизився з 45% до 36%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року серед 2018 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.