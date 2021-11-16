Рейтинг партій очолює "Слуга народу", яку готові підтримати 18,0% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором, наступною йде "Європейська солідарність" – 13,9%.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи “Рейтинг”.

За партію “Опозиційна платформа – За життя” готові проголосувати 10,7%, за “Батьківщину” – 10,1%.

Рейтинг інших політичних сил трохи нижчий. Так, партію Дмитра Разумкова “Розумна політика” підтримують 7,9%, “Сила і честь” – 6,4%, партію Євгена Мураєва “Наші” – 5,5%, партію “Українська стратегія Гройсмана” – 5,0%, Радикальну партію – 4,5%, “УДАР Віталія Кличка” – 3,7%, “Партію Шарія” – 3,1%, ВО “Свобода” – 2,1%.

Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.

Довідково.

Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Опитували у телефонному режимі. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 10-13 листопада 2021 р.