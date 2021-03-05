Якби парламентські вибори в Україні відбувалися найближчим часом, то до Верховної Ради впевнено пройшли б 4 партії. При цьому рейтинг пропрезидентської політсили "Слуга народу" зараз становить менше ніж 20%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” на початку березня.

Так, наразі у парламентському рейтингу лідирує партія “Слуга народу”, яку готові підтримати 19,5% респондентів (серед тих, хто визначився і має намір проголосувати).

Друге місце посідає партія “Європейська Солідарність”, за яку готові проголосувати 14,7% опитаних.

На третьому місці – “Опозиційна платформа – За життя” із 14,3% підтримки.

Також до Ради могла б впевнено пройти партія “Батьківщина”, за яку готові проголосувати 12,3% респондентів.

Ще три партії містяться на межі та теоретично могли б подолати п’ятивідсотковий бар’єр. Це “Сила і честь” (5,3% підтримки), “Українська стратегія Гройсмана” (також 5,3%) та Радикальна партія Олега Ляшка (5,0%).

Партію “Голос” зараз готові підтримати 3,1% опитаних, “За майбутнє” – 3,0%, партію “Свобода” – 2,8%, “УДАР” – 2,7%, “Народний фронт” – 1,9%.

Як відомо, на парламентських виборах у 2019 році “Слуга народу” набрала 43,16% голосів у багатомандатному окрузі, ОПЗЖ – 13,05%, “Батьківщина” – 8,18%, “Європейська Солідарність” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 2-3 березня 2021 року.