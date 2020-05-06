Про це йдеться в соцопитуванні “Левада-центру”.
Так, схвалюють діяльність Путіна на посаді президента 59% опитаних, не схвалюють – 33%. Діяльність прем’єр-міністра Михайла Мішустіна схвалюють 46% і не схвалюють 23%.
Варто зазначити, що мінімальний рівень схвалення роботи Володимира Путіна був зафіксований в червні 2000 року і листопаді 2013 року – 61%.
Дослідження проводилося 24 – 27 квітеня методом телефонних інтерв’ю. Всього опитали 1608 осіб у віці від 18 років та старше.
- У серпні 2018 року повідомлялося, що в разі виборів за Путіна готові проголосувати 45% росіян.