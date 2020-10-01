Рівень підтримки пропрезидентської партії "Слуга народу" напередодні місцевих виборів, призначених на 25 жовтня, продовжує знижуватися. Так, зараз політсилу на виборах до облрад готові підтримати менше 16% українців.

Про це свідчать результати ІІІ хвилі опитування Соціологічної групи “Рейтинг” (25-28 вересня 2020 року).

Соціологи представили агрегований рейтинг партій на місцевих виборах. Він є сумою усіх результатів політичних сил на виборах в обласну раду кожної області. Респондент обирав зі списку, який був унікальним для кожної обласної ради (у Києві – міської ради). Сукупно в рейтинг потрапило 65 різних партій, з яких переважна більшість – місцеві партії, які балотуються в одну, або кілька обласних рад.

У порівнянні з першою половиною вересня, рейтинг “Слуги народу” знизився на 0,5 відсоткових пунктів (з 16% до 15,5% – серед тих, хто визначився і має намір прийти на вибори).

Також зниження рейтингу спостерігається у “Опозиційної платформи – За життя” (з 11,9% до 11,4%).

При цьому трохи наростила рейтинг партія “Європейська Солідарність”: з 11,3% до 11,4%.

Підтримка “Батьківщини” зросла з 8,2% до 8,3%.

Спостерігається зростання рейтингу партії “За майбутнє” – з 5,8% в першій половині вересня до 6,2% (на кінець вересня).

Радикальну партію Олега Ляшка підтримують 4,9% опитаних.

За партії “Наш край” і УДАР Віталія Кличка готові віддати свої голоси по 3,1%, ВО “Свобода” – 3,0%, партію Шарія – 2,5%, партію “Сила і честь” – 2,0%, партії “Пропозиція” і “Голос” – по 1,8%, партію “Перемога Пальчевського” – 1,7%.

Сумарний рейтинг інших партій, які беруть участь у місцевих виборах і були включені в список для дослідження, – 23,4%.

Під час опитування 56% респондентів відзначили, що обов’язково візьмуть участь у місцевих виборах. Коливаються (50/50) – 20%, можливо візьмуть участь – ще 8% респондентів.

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів.

Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.