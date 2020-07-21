Рейтинг пропрезидентської партії "Слуга народу" продовжує знижуватися. Станом на липень він становить менше 28 %.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 16-17 липня 2020 року.

Так, за “Слугу народу” готові проголосувати 27,9 % тих, хто визначився і має намір прийти на вибори. Варто відзначити, що станом на червень рівень підтримки партії становив 29,3 % (згідно з опитуванням групи “Рейтинг”). Відтак, за місяць рейтинг знизився ще на 1,4 %.

Нагадаємо, що на парламентських виборах 2019 року дана політична сила отримала підтримку 43,16 % виборців (в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі).

Партію “Опозиційна платформа – За життя” підтримують 18 % респондентів (у порівнянні з червнем її підтримка зросла – було 15,3 %).

За партію “Європейська Солідарність” готові проголосувати 14,7 % опитаних (рейтинг зріс – у червні рівень підтримки становив 13,6 %).

Партію “Батьківщина” підтримують 11,4 % респондентів (у червні було 10,7 %).

За Радикальну партію Олега Ляшка проголосували б 5,2 % опитаних. Таким чином, якби вибори до Верховної Ради проводилися вже цієї неділі, дана політсила могла б подолати 5 % -й бар’єр. У червні у партії Ляшка було 3,5 % підтримки.

За партію “Сила і честь” проголосували б 4,3 % респондентів, партію Шарія – 3,4 %, партію “Українська стратегія Гройсмана” – 3,3 %, партію ВО “Свобода” – 3,2 %, партію “Голос” – 3,1 %. Рейтинг інших політичних сил – нижче 2 %.

Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2 %.