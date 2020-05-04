Про це свідчать дані дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
Якби вибори проходили вже в квітні 2020 року, то 32,6% виборців з тих, які визначилися зі своїм вибором, проголосували б за партію “Слуга народу”. Це більш ніж на 10% менше, ніж проголосували за партію на парламентських виборах в 2019 році.
Водночас за партію “Європейська солідарність” проголосували б 15,2% виборців, що на 7% більше результату політичної сили на парламентських виборах.
Також 15,8% виборців, які визначилися з вибором, проголосували б за партію “Опозиційна платформа – За життя”, а 12% виборців віддали б свій голос партії “Батьківщина”.
Уточнюється, що соціологічне дослідження проводилося з 17 по 25 квітня 2020 року. Статистична похибка становить не більше 1,7%.
- Згідно з даними соціологічного дослідження, проведеного групою “Рейтинг” наприкінці січня, рівень довіри до президента України Володимира Зеленського впав ще на 7%.
- Раніше повідомлялося, що рейтинг довіри до президента України Володимира Зеленського впав на 16 відсотків в порівнянні з жовтнем 2019 року.