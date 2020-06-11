Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
Так, якби вибори до Верховної Ради України відбувалися наприкінці травня-початку червня, то серед виборців, які визначилися з вибором:
• 28 % проголосували б за партію “Слуга народу”;
• 17,7 % – за партію “Опозиційна платформа – За Життя”;
• 16,2 % – за партію “Європейська Солідарність”;
• 8 % – за “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”;
• 4,7 % – за партію “Сила і Честь”;
• 4,7 % – за “Партію Шарія”;
• 4,5 % – за Радикальну партію Олега Ляшка;
• 3,8 % – за партію “Голос”;
• 2,9 % – за “Громадянську позицію”;
• 2,6 % – за партію “Українська стратегія Гройсмана”;
• 2,3 % – за партію “Свобода”;
• 1,6 % – за “Опозиційний блок”;
• 1,4 % – за партію “Самопоміч”;
• 0,7 % – за “Національний корпус”;
• за інші партії – всього 0,8 %.
Відтак, до Парламенту могли б пройти 4 політичні сили: “Слуга народу”, “Європейська Солідарність”, ВО “Батьківщина” і ОПЗЖ.
Як уточнили в КМІС, саме показники підтримки політсил серед виборців, які визначилися, найкраще відповідають можливим результатами виборів.
Варто відзначити, що в попередньому дослідженні, яке проводилося КМІС у квітні, рейтинг “Слуги народу” становив 32,6 % (серед українців, які визначилися з вибором). Таким чином, підтримка партії знизилася на 4,6 %.
Водночас зріс рейтинг “Європейської Солідарності”: з 15,2 % у квітні до 16,2% на початок червня.
Також поліпшила позиції партія ОПЗЖ: з 15,8 % до 17,7 %.
При цьому обвалився рейтинг “Батьківщини”: з 12 % у квітні до 8 % на початок червня.
Опитування КМІС проводилося з 24 травня по 4 червня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше). До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. Під час опитування проведено 4000 інтерв’ю.
Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 1,7 % для показників близьких до 50 %, 1,5 % – для показників близьких до 25 %, 1 % – для показників близьких до 10 %, 0,8 % – для показників близьких до 5 %, 0,4 % – для показників близьких до 1 %.
- Згідно з опитуванням Центру соціальних і маркетингових досліджень SOCIS, за півроку електоральний показник Володимира Зеленського знизився на 17%, рейтинг партії “Слуга народу” впав на 20%. А показники Петра Порошенка і Юрія Бойка – зросли. Результати опитування були оприлюднені на початку червня.
- Згідно з опитуванням КМІС, оприлюдненим у травні, тільки трохи більше 20% українців схвалюють дії Верховної Ради і Кабінету Міністрів.