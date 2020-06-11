Рейтинг пропрезидентської партії "Слуга народу" з квітня знизився на 4,6 % (серед респондентів, які визначилися з вибором).

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Так, якби вибори до Верховної Ради України відбувалися наприкінці травня-початку червня, то серед виборців, які визначилися з вибором:

• 28 % проголосували б за партію “Слуга народу”;

• 17,7 % – за партію “Опозиційна платформа – За Життя”;

• 16,2 % – за партію “Європейська Солідарність”;

• 8 % – за “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”;

• 4,7 % – за партію “Сила і Честь”;

• 4,7 % – за “Партію Шарія”;

• 4,5 % – за Радикальну партію Олега Ляшка;

• 3,8 % – за партію “Голос”;

• 2,9 % – за “Громадянську позицію”;

• 2,6 % – за партію “Українська стратегія Гройсмана”;

• 2,3 % – за партію “Свобода”;

• 1,6 % – за “Опозиційний блок”;

• 1,4 % – за партію “Самопоміч”;

• 0,7 % – за “Національний корпус”;

• за інші партії – всього 0,8 %.

Відтак, до Парламенту могли б пройти 4 політичні сили: “Слуга народу”, “Європейська Солідарність”, ВО “Батьківщина” і ОПЗЖ.

Як уточнили в КМІС, саме показники підтримки політсил серед виборців, які визначилися, найкраще відповідають можливим результатами виборів.

Варто відзначити, що в попередньому дослідженні, яке проводилося КМІС у квітні, рейтинг “Слуги народу” становив 32,6 % (серед українців, які визначилися з вибором). Таким чином, підтримка партії знизилася на 4,6 %.

Водночас зріс рейтинг “Європейської Солідарності”: з 15,2 % у квітні до 16,2% на початок червня.

Також поліпшила позиції партія ОПЗЖ: з 15,8 % до 17,7 %.

При цьому обвалився рейтинг “Батьківщини”: з 12 % у квітні до 8 % на початок червня.

Опитування КМІС проводилося з 24 травня по 4 червня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше). До вибірки не включаються території, що тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької і Луганської областей. Під час опитування проведено 4000 інтерв’ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 1,7 % для показників близьких до 50 %, 1,5 % – для показників близьких до 25 %, 1 % – для показників близьких до 10 %, 0,8 % – для показників близьких до 5 %, 0,4 % – для показників близьких до 1 %.