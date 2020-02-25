Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
Так, респондентів запитали, за яку політсилу вони б проголосували, якби вибори проходили в лютому 2020 року. Рейтинги партій порівнювалися з результатами виборів до Верховної Ради 2019 року.
Згідно з опитуванням, якби вибори проходили цього місяця, в Парламент потрапили б чотири партії: “Слуга народу”, “Опозиційна платформа – За життя”, “Європейська Солідарність” і ВО “Батьківщина”.
“Слугу народу” готові підтримати 39,1 % серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. Це на 4,1 % менше в порівнянні з виборами 2019 року (тоді партія набрала 43,16 % голосів виборців).
“Опозиційну платформу – За життя” підтримали б 15,6 % опитаних, які визначилися з вибором (в порівнянні з виборами-2019 рейтинг виріс на 2,5 %).
За “Європейську Солідарність” готові проголосувати 10,8 % респондентів (зростання рейтингу склало 2,7 %), а за ВО “Батьківщина” – 9 % (рейтинг зріс на 0,8 %).
Близькі до прохідного бар’єра “Сила і Честь” (4,6 %, рейтинг зріс на 0,8 %) і Радикальна партія (4,2 %, рейтинг виріс на 0,2 %).
Водночас значно обвалився рейтинг партії “Голос”: з 5,8 %, отриманих на виборах, до 0,9 %.
Всеукраїнське опитування громадської думки проводилося з 8 по 18 лютого 2020 року. Методом особистого інтерв’ю було опитано 2038 респондентів, які проживають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, контрольованій українською владою. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3 % для показників близьких до 50 %, 2,8 % – для показників близьких до 25 %, 2,0 % – для показників близьких до 10 %, 1,4 % – для показників близьких до 5 %.
- Діяльність фракції партії “Слуга народу” у Верховній Раді України респонденти частіше оцінюють негативно (47%), тоді як позитивну оцінку її діяльності дали 34%. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.
- У лютому 2020 року рейтинг “Опозиційної платформи ˗ За життя”, “Європейської Солідарності” і “Батьківщини” зріс, а партія “Голос” не потрапила б в Раду з 3,2% підтримки виборців. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.