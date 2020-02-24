Якби найближчим часом в Україні проходили парламентські вибори, то 36% українців, які візьмуть участь у виборах і визначилися за кого голосувати, віддали б за партію "Слуга народу".

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

У січні цей показник був на рівні 45%.

Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала б Політична партія “Слуга народу” (за неї готові віддати свій голос 36% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме). За “Опозщиційну платформу — За життя” готові віддати свій голос 15% тих респондентів, які прийдуть на виборчі дільниці і визначилися з вибором , за “Європейську солідарність” — 13%, за ВО “Батьківщина” — 10%, за Партію “Сила і честь” — 5%.

Порівняно з результатами опитування, проведеного Центром Разумкова у січні цього року, знизився рівень електоральної підтримки Партії “Слуга народу” (з 45% до 36%), і на статистично значущому рівні зросли наміри голосувати за ВО “Батьківщина” (з 8% до 10%), за Партію “Опозиційний блок” (з 0,9% до 2%).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року серед 2018 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.