Рейтинг партії "Слуга народу" на місцевих виборах продовжує падати. Лише за тиждень партія втратила 0,4 %.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного групою “Рейтинг” з 19 по 22 вересня.

Так, за результатами агрегованого рейтингу партій на місцевих виборах умовний 5 % бар’єр мають шанси подолати п’ять партій.

Зокрема, серед тих, хто визначився і має намір прийти на вибори 15,6 % підтримали б партію “Слуга народу”, 11, 5 % – “Опозиційну платформу – За життя”, 11,0 % – “Європейську Солідарність”, 8,0 % – “Бітьківщину” та 5,9 % – “За майбутнє”.

Протягом останнього тижня перші чотири партії з п’ятірки сукупно втратили майже 1,5 %. Рейтинг “Слуги народу” та “ОПЗЖ” впав на 0,4 %, “Європейської Солідарності” – на 0,3 %, “Батьківщини” – на 0,2 %. Водночас партія “За майбутнє” наростила підтримку на 0,1 %.

Соціологічне опитування було проведене в період з 19 по 22 вересня. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4 %.