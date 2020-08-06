Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 5 серпня 2020 року.

Так, якби парламентські вибори проводилися найближчої неділі, “Слугу народу” готові були б підтримати 25,9 % серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором.

Варто відзначити, що в опитуванні групи “Рейтинг” від 15 – 20 липня цього року “Слуга народу” набирала 27,8 %. Відтак, менш ніж за місяць рейтинг партії впав на 1,9 %. Станом на червень рівень підтримки “СН” становив 29,3 % (згідно з опитуванням групи “Рейтинг”).

При цьому спостерігається зростання підтримки політсили “Європейська Солідарність”.

Так, зараз за партію готові проголосувати 15,7 % респондентів. В опитуванні за липень “ЄС” набирала 14,3 %. У червні рівень підтримки партії становив 13,6 %

За партію “Опозиційна платформа – За життя” готові проголосувати 17,6 %. З липня її рейтинг також виріс (було 15,5 %).

Рівень підтримки ВО “Батьківщина” становить 10,4 % (у червні було 10 %, таким чином рейтинг трохи зріс).

Наближається до прохідного бар’єра Радикальна партія Олега Ляшка: за неї готові проголосувати 4,8 % (серед тих, хто визначився і піде на вибори).

Крім того, 4,6 % опитаних підтримали б партію “Сила і честь”, 3,2 % – Українську стратегію Гройсмана, по 3,0 % – партію Шарія, і ВО “Свобода”.

Рейтинг інших політичних сил – менше 3 %.

Половина опитаних, які обирали партії, зазначили, що повністю впевнені в своєму виборі, 38 % – швидше впевнені, 15 % – не впевнені.

“Відносно більше впевнені у своєму виборі прихильники партій “Європейська Солідарність”, партії Шарія та “Опозиційна платформа – За життя”, – відзначають соціологи.

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2 %.